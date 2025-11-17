  • 17.11.2025, 12:14:34
Davis Cup Final 8: Österreichs Tennis-Asse live in ORF 1 gegen Titelverteidiger und Gastgeber Italien

Das Viertelfinale aus Bologna am 19. November 2025 um 15.50 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Zum ersten Mal seit 13 Jahren steht Österreich wieder im Viertelfinale des Davis Cup und trifft dort am Mittwoch, dem 19. November 2025, auf keinen Geringeren als Titelverteidiger und Gastgeber Italien, das ohne die Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti antreten muss. ORF 1 überträgt das Tennis-Highlight ab 15.50 Uhr live. Oliver Polzer und Alexander Peya kommentieren, Lukas Schweighofer meldet sich aus Bologna. Nach dem legendären 5:0-Erfolg vor 35 Jahren nimmt Österreich nun einen weiteren Davis-Cup-Coup gegen Italien ins Visier.

sport.ORF.at und ORF ON bringen ein multimediales Package zum Turnier, das von Streams der ORF-TV-Übertragungen und Sendungen (inkl. Videokollektion auf ORF ON) über aktuelle Storys bis zu Tabellen reicht. Im ORF TELETEXT werden ebenfalls wie gewohnt alle Infos bereitgestellt.

