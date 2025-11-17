- 17.11.2025, 12:14:33
- /
- OTS0080
FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Michael Schnedlitz, Michael Fürtbauer und Reinhard Langthaler
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz, FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer und dem Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler, kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/de/cld?utm_source=20251117Seaxxary&utm_medium=GxWMVnYx
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK