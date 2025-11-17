  • 17.11.2025, 12:08:07
  • /
  • OTS0079

Grenzerfahrung Akku-Management: Kalkhoff zeigt, was 370 km mit dem E-Trekking-Bike bedeuten

Kann ein E-Bike so ein Bikepacking-Abenteuer von Cloppenburg bis Sylt überstehen? Vier Rider, sechs Challenges, und die Frage aller Fragen: Reicht der 800-Wattstunden-Akku für die Etappen? // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/174951 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Cloppenburg (OTS) - 

370 Kilometer, vollbepackt, in nur 48 Stunden: Kann ein modernes E-Bike eine solche Bikepacking-Tortur überstehen? Und vor allem: Schaffen es die Fahrer, täglich über 100 Kilometer mit schwerem Gepäck zurückzulegen, während sie ständig das Akku-Management im Kopf haben? Eine Kalkhoff-Dokumentation liefert jetzt Einblicke.

Kann ein E-Bike-Team in nur 48 Stunden eine anspruchsvolle Mehrtagestour mit knapp 370 Kilometern und sechs kniffligen Challenges bewältigen? Und wie sieht es dabei mit der Akkulaufzeit und der körperlichen Belastung der Fahrer aus? Genau diese Fragen stellt sich Kalkhoff in der spannenden '48h E-Bike Challenge'.

Vier E-Bike-Enthusiasten - bestehend aus zwei Fahrradhändlern und zwei Kalkhoff-Mitarbeitenden - stellten sich dieser ultimativen Bikepacking-Herausforderung: eine dreitägige Tour von der Kalkhoff E-Bike-Produktion in Emstek bei Cloppenburg bis zur Nordseeinsel Sylt. Die Dokumentation begleitet die Teilnehmenden auf ihrem Abenteuer und beleuchtet die Grenzen des Machbaren im modernen E-Bike-Allroad-Segment.

Abenteuer, Schweiß und Akku-Management

Die Route führte die Gruppe über 370 Kilometer durch Norddeutschland. Von malerischen Wäldern über die belebte Stadt Bremen bis zu Küstenabschnitten der Nordsee, zwei Fährüberfahrten und einer Bahnfahrt. Neben der sportlichen Herausforderung mussten die vier unterwegs sechs Challenges meistern, die für zusätzliche Überraschungen sorgten.

"Diese Tour war ein echter Test für unsere Allroad-Modelle, aber vor allem für die Fahrer selbst", erklärt Rainer Brinkmann, Produktmanager bei Kalkhoff. "Die Dokumentation zeigt, was es bedeutet, mit einem vollbepackten E-Bike über 100 km am Tag zu fahren. Von der optimalen Routenplanung über das strategische Akku-Management bis hin zu den Momenten, in denen man sich gegenseitig motivieren muss - es ist ein ehrlicher Blick hinter die Kulissen des modernen Bikepacking-Abenteuers."

Die Zuschauer erhalten detaillierte Einblicke in die Vorbereitung der Tour, einschließlich des Bike-Fittings und der Gepäckauswahl, sowie in die tatsächlichen Herausforderungen auf der Straße, wie beispielsweise das Haushalten mit dem 800-Wattstunden-Akku, um die längste Etappe von über 150 Kilometern zu meistern.

Bildmaterial

Rückfragen & Kontakt

Silvia Martin
presse.kalkhoff@pon.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright