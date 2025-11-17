Wenn 1 + 1 = 7 ergibt – Tirols starke MICE-Allianz startet durch

Tirol/Österreich (OTS) -

Die Convention Experts Tirol positionieren sich als neue Kraft für den internationalen MICE-Markt – mit der Vision, Tirol als Premium-Destination für Meetings, Incentives, Kongresse und Events erlebbar zu machen. Denn erfolgreiche Veranstaltungen brauchen authentische Erlebnisse, inspirierende Orte und perfekte Gastgeber.

Sieben erfahrene Player aus Tirols Kongress- und Tagungswelt bündeln dafür ihre Kräfte: K3 KitzKongress, Congress Centrum Alpbach, Europahaus Mayrhofen, Swarovski Kristallwelten, SALZRAUM.Hall, Gurgl Carat und die Agentur Alpin Convention schließen sich zu den Convention Experts Tirol zusammen.

Was auf den ersten Blick nach einfacher Mathematik klingt, folgt einer neuen Logik: Wenn sechs außergewöhnliche Locations und eine erfahrene Agentur ihr Know-how teilen, entsteht mehr als die Summe der Teile – nämlich geballte Kompetenz, gelebte Kooperation und ein frischer Zugang zum MICE-Markt.

„Wir glauben daran, dass Teilen stärker macht. Statt jeder für sich im eigenen Suppentopf zu rühren, bringen wir unsere Erfahrungen, Netzwerke und Ideen zusammen – um gemeinsam den Tagungsmarkt neu zu beleben“, so die Initiatoren.

Diese Mission bedeutet nicht nur Kooperation, sondern gelebte Partnerschaft – ein Netzwerk, das Meetings, Incentive, Congresse und Events neu definiert: persönlich, professionell und mit einem klaren Fokus auf Qualität und Erlebniswert. Wenn aus Konkurrenten Kollegen werden - die gemeinsam den Service und die Dienstleistung in den Mittelpunkt stellen - entsteht ein Mindset, das weit über klassische Standortvermarktung hinausgeht.

Veranstalter profitieren durch die Convention Experts Tirol von einem erweiterten Portfolio und einem schnelleren, umfassenderen Service. Durch die gebündelten Ressourcen und Synergien können individuelle Anforderungen gezielter erkannt, Anfragen effizienter beantwortet und maßgeschneiderte Konzepte entwickelt werden.

Darüber hinaus verstehen sich die Convention Experts als Labor für die Zukunft des MICE-Markts:

Wie gelingt Zusammenarbeit zwischen Locations, Agenturen und Dienstleistern am effektivsten?

Was brauchen Veranstalter wirklich – und wie kann Tirol diese Bedürfnisse bestmöglich erfüllen?

Mit dieser pro-aktiven Haltung wollen die Partner voneinander lernen, Prozesse optimieren und gemeinsam neue Maßstäbe für Kooperation und Kundennähe setzen.

Ihre Premiere feiern die Convention Experts Tirol nirgendwo anders als in einem ihrer wichtigsten Zielmärkte: am 14. Jänner in der Weitblick Eventlocation in München.

Hier feiert die MICE-Allianz ihren offiziellen Markenlaunch und lädt Branchenprofis ein, Tirols neue Event-DNA zu entdecken – mit einem Programm voller Inspiration, Networking und überraschender Erlebnismomente.

Unter dem Motto „Euer Shortcut zu außergewöhnlichen Events“ wollen die Convention Experts Tirol dort zeigen, was entsteht, wenn echte Partnerschaft, gemeinsame Werte und eine klare Vision aufeinandertreffen: mehr Inspiration, mehr Effizienz, mehr Tirol.