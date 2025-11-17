  • 17.11.2025, 11:49:33
Wehrschütz & Ronzheimer bei "Pro & Contra": Wo liegt die Wahrheit im Ukraine-Krieg? | Mittwoch um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Bei „Pro und Contra“ diskutieren Christian Wehrschütz (ORF) und Paul Ronzheimer (BILD) über den Ukraine-Krieg und die Berichterstattung darüber. Moderation: Gundula Geiginger.

Wien (OTS) - 

Nicht erst seit Russlands Überfall auf die Ukraine wird auch um die Deutungshoheit in diesem Krieg gekämpft. Medien im Allgemeinen und den Kriegsberichterstattern im Speziellen fällt dabei eine wichtige Rolle zu. Sie versuchen, ein möglichst genaues Bild der militärischen, menschlichen, aber auch politischen Lage zu zeichnen – und das oft unter Einsatz ihres Lebens, wie jüngst bei einem Drohnenangriff auf ORF-Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz. Auch der stellvertretende Chefredakteur der BILD-Zeitung, Paul Ronzheimer, berichtet regelmäßig mitten aus dem Kriegsgeschehen.

Wie unterscheiden die beiden Top-Journalisten zwischen Information und Propaganda? Was sehen sie als ihre Aufgabe als Journalisten in einem Kriegsgebiet? Und wie ordnen sie aktuell die Geschehnisse im Ukraine-Krieg ein?

Das und mehr diskutieren sie am Mittwoch um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN bei “Pro & Contra” bei PULS 24-Moderatorin Gundula Geiginger.

Gäste:
Christian Wehrschütz, ORF-Korrespondent u.a. in der Ukraine und am Balkan
Paul Ronzheimer, stv. Chefredakteur und Kriegsreporter, BILD-Zeitung

Moderation:
Gundula Geiginger

“Pro & Contra”: Information oder Propaganda – Wo liegt die Wahrheit im Ukraine-Krieg?
Mittwoch, 19. November 2025
20:15 Uhr live auf PULS 24 & JOYN
22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Rückfragen & Kontakt

ProSiebenSat.1 PULS 4
Stephanie Woloch
E-Mail: stephanie.woloch@prosiebensat1puls4.com

