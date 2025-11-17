- 17.11.2025, 11:44:33
Einladung zur Pressekonferenz Richard Hawkins: Potentialities, 25. November 2025, 11 Uhr, Kunsthalle Wien Museumsquartier
Die Kunsthalle Wien präsentiert eine große Werkschau von Richard Hawkins (geb. 1961, Mexia, Texas). Die Ausstellung umfasst über 100 Arbeiten, darunter Gemälde, Collagen, Skulpturen und Videos, die neun verschiedene Werkgruppen aus den letzten zwanzig Jahren bilden. Es ist die erste institutionelle Ausstellung von Hawkins’ Werken seit über einem Jahrzehnt und die erste in Österreich.
Innerhalb der letzten drei Jahrzehnte hat Hawkins eine einzigartige Praxis entwickelt, die auf der Lust am Betrachten und der Dynamik von Begehren basiert. Seine Arbeitsweise, die Collagen als Mittel zur Strukturierung und Entwicklung seiner Kompositionen nutzt, wurde als „promiskuitiv referenziell“ beschrieben: In seinen Werken, die sich unter anderem mit Themen aus der Geschichte der künstlerischen Repräsentation in Skulptur, Malerei, Literatur und darstellender Kunst befassen, zitiert er frei aus der Popkultur.
Pressekonferenz mit Ausstellungsrundgang:
Dienstag, 25. November 2025, 11 Uhr, Kunsthalle Wien Museumsquartier mit Michelle Cotton und Richard Hawkins
Alle Presseunterlagen finden Sie unter:
Richard Hawkins, Potentialities – Kunsthalle Wien
Um Anmeldung unter presse@kunsthallewien.at wird gebeten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung!
Artist Talk Richard Hawkins
Anlässlich der Ausstellung in der Kunsthalle Wien spricht Richard Hawkins mit Christian Liclair, Kunsthistoriker und Kritiker.
Datum: 18.11.2025, 18:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Universität für angewandte Kunst Wien, Auditorium
Pressekonferenz Richard Hawkins: Potentialities
Pressekonferenz und Ausstellungsrundgang mit Michelle Cotton, Artistic Director Kunsthalle Wien und dem Künstler Richard Hawkins. Um Anmeldung unter presse@kunsthallewien.at wird gebeten.
Datum: 25.11.2025, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Kunsthalle Wien Museumsquartier
Ausstellungseröffnung Richard Hawkins: Potentialities
Begrüßung (Übersetzung in ÖGS) mit Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, und Michelle Cotton, Artistic Director Kunsthalle Wien
Datum: 25.11.2025, 19:00 Uhr
Ort: Kunsthalle Wien Museumsquartier
Rückfragen & Kontakt
Kunsthalle Wien
Iseult Grandjean
Telefon: +43-1-52189-221
E-Mail: presse@kunsthallewien.at
