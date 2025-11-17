Einladung zur Pressekonferenz Richard Hawkins: Potentialities, 25. November 2025, 11 Uhr, Kunsthalle Wien Museumsquartier

Wien (OTS) -

Die Kunsthalle Wien präsentiert eine große Werkschau von Richard Hawkins (geb. 1961, Mexia, Texas). Die Ausstellung umfasst über 100 Arbeiten, darunter Gemälde, Collagen, Skulpturen und Videos, die neun verschiedene Werkgruppen aus den letzten zwanzig Jahren bilden. Es ist die erste institutionelle Ausstellung von Hawkins’ Werken seit über einem Jahrzehnt und die erste in Österreich.

Innerhalb der letzten drei Jahrzehnte hat Hawkins eine einzigartige Praxis entwickelt, die auf der Lust am Betrachten und der Dynamik von Begehren basiert. Seine Arbeitsweise, die Collagen als Mittel zur Strukturierung und Entwicklung seiner Kompositionen nutzt, wurde als „promiskuitiv referenziell“ beschrieben: In seinen Werken, die sich unter anderem mit Themen aus der Geschichte der künstlerischen Repräsentation in Skulptur, Malerei, Literatur und darstellender Kunst befassen, zitiert er frei aus der Popkultur.

Pressekonferenz mit Ausstellungsrundgang:

Dienstag, 25. November 2025, 11 Uhr, Kunsthalle Wien Museumsquartier mit Michelle Cotton und Richard Hawkins

Alle Presseunterlagen finden Sie unter:

Richard Hawkins, Potentialities – Kunsthalle Wien

Um Anmeldung unter presse@kunsthallewien.at wird gebeten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung!

Artist Talk Richard Hawkins

Anlässlich der Ausstellung in der Kunsthalle Wien spricht Richard Hawkins mit Christian Liclair, Kunsthistoriker und Kritiker.

Datum: 18.11.2025, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Universität für angewandte Kunst Wien, Auditorium

Pressekonferenz Richard Hawkins: Potentialities

Pressekonferenz und Ausstellungsrundgang mit Michelle Cotton, Artistic Director Kunsthalle Wien und dem Künstler Richard Hawkins. Um Anmeldung unter presse@kunsthallewien.at wird gebeten.

Datum: 25.11.2025, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Kunsthalle Wien Museumsquartier

Ausstellungseröffnung Richard Hawkins: Potentialities

Begrüßung (Übersetzung in ÖGS) mit Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, und Michelle Cotton, Artistic Director Kunsthalle Wien

Datum: 25.11.2025, 19:00 Uhr

Ort: Kunsthalle Wien Museumsquartier