AVISO – Donnerstag, 20. November: SPÖ bei Kinderrechte-Jubiläum im Parlament
Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte laden die Kinderfreunde Österreich gemeinsam mit dem SPÖ-Parlamentsklub und den SPÖ-Kinderrechte-Sprecher:innen in Nationalrat und Bundesrat, Christian Oxonitsch und Daniela Gruber-Pruner, zur Kinderrechte-Party ins Parlament. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher nimmt an der Kinderrechte-Aktion teil. ****
Zeit: Donnerstag, 20. November 2025, 15 bis 16 Uhr
Ort: Parlament, Lokal 3 (Theophil Hansen), 1010 Wien
Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen, es besteht Foto- und Filmmöglichkeit. Um Voranmeldung wird gebeten unter: presse-recherche@spoe.at
Rückfragen & Kontakt
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at/
