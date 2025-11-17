AVISO – Donnerstag, 20. November: SPÖ bei Kinderrechte-Jubiläum im Parlament

Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte laden die Kinderfreunde Österreich gemeinsam mit dem SPÖ-Parlamentsklub und den SPÖ-Kinderrechte-Sprecher:innen in Nationalrat und Bundesrat, Christian Oxonitsch und Daniela Gruber-Pruner, zur Kinderrechte-Party ins Parlament. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher nimmt an der Kinderrechte-Aktion teil. ****

Zeit: Donnerstag, 20. November 2025, 15 bis 16 Uhr

Ort: Parlament, Lokal 3 (Theophil Hansen), 1010 Wien

