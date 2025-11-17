Aviso Medientermin –Neues Zertifikat „Ready4Finance“ für Wirtschafts-, Finanz-, und VerbraucherInnen- Weiterbildung an Schulen

Wien (OTS) -

Schülerinnen und Schüler auf das tatsächliche Leben vorzubereiten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Schule. In diesem Zusammenhang ist das Thema Wirtschafts-, VerbraucherInnen- und Finanzbildung – auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler – ein wesentlicher Eckpfeiler.

Im Rahmen eines Schulbesuchs an der Mittelschule Hainburger Straße stellen Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, der Direktor der Österreichischen Nationalbank, Josef Meichenitsch und der Vorstand der Stiftung für Wirtschaftsbildung, Matthias Reisinger das Schulzertifikat „Ready4Finance“ für Wirtschafts-, Finanz-, VerbraucherInnen und Weiterbildung vor. Das Zertifikat richtet sich an Schulen, die im Bereich der Finanz- und Wirtschaftsbildung besondere Schwerpunkte setzen. In der bevorstehenden Bewerbungsphase können sich Schulen der Sekundarstufe I um das Zertifikat bewerben und ihre Initiativen und Schwerpunktsetzung in diesen Bereichen sichtbar machen.

Medientermin - Neues Zertifikat „Ready4Finance“ für Wirtschafts-, Finanz-, und VerbraucherInnen- Weiterbildung an Schulen

Mittwoch, 19. November 2025, 09.00 Uhr

Mittelschule 3 Hainburger Straße, Hainburger Straße 40, 1030 Wien

Auf dem Podium:

Christoph Wiederkehr , Bundesminister für Bildung

Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen

Josef Meichenitsch , Direktor Österreichische Nationalbank

Matthias Reisinger, geschäftsführender Vorstand Stiftung für Wirtschaftsbildung

