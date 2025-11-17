  • 17.11.2025, 11:23:33
  • /
  • OTS0065

Aviso Medientermin –Neues Zertifikat „Ready4Finance“ für Wirtschafts-, Finanz-, und VerbraucherInnen- Weiterbildung an Schulen

Mit Bildungsminister Wiederkehr, Staatssekretärin Eibinger-Miedl, OeNb Direktor Meichenitsch und Stiftung für Wirtschatsbildung-GF Reisininger

Wien (OTS) - 

Schülerinnen und Schüler auf das tatsächliche Leben vorzubereiten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Schule. In diesem Zusammenhang ist das Thema Wirtschafts-, VerbraucherInnen- und Finanzbildung – auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler – ein wesentlicher Eckpfeiler.

Im Rahmen eines Schulbesuchs an der Mittelschule Hainburger Straße stellen Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, der Direktor der Österreichischen Nationalbank, Josef Meichenitsch und der Vorstand der Stiftung für Wirtschaftsbildung, Matthias Reisinger das Schulzertifikat „Ready4Finance“ für Wirtschafts-, Finanz-, VerbraucherInnen und Weiterbildung vor. Das Zertifikat richtet sich an Schulen, die im Bereich der Finanz- und Wirtschaftsbildung besondere Schwerpunkte setzen. In der bevorstehenden Bewerbungsphase können sich Schulen der Sekundarstufe I um das Zertifikat bewerben und ihre Initiativen und Schwerpunktsetzung in diesen Bereichen sichtbar machen.

Aus diesem Anlass laden wir zu einer Pressekonferenz ein

Medientermin - Neues Zertifikat „Ready4Finance“ für Wirtschafts-, Finanz-, und VerbraucherInnen- Weiterbildung an Schulen

Mittwoch, 19. November 2025, 09.00 Uhr

Mittelschule 3 Hainburger Straße, Hainburger Straße 40, 1030 Wien

Auf dem Podium:

  • Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung

  • Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen

  • Josef Meichenitsch, Direktor Österreichische Nationalbank

  • Matthias Reisinger, geschäftsführender Vorstand Stiftung für Wirtschaftsbildung

Für die Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per E-Mail an manfred.kling@bmb.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: Manfred.Kling@bmb.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MUK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright