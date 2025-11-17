- 17.11.2025, 11:10:03
- /
- OTS0060
AVISO: Morgen, Dienstag, 09.30 Uhr – Grüne PK Zadić, Disoski – Plenarvorschau und Aktuelles
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit stv. Klubobfrau Alma Zadić und Frauen- und Gleichstellungssprecherin Meri Disoski ein. Thema sind die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen.
Teilnehmer:innen:
Alma Zadić, stellvertretende Klubobfrau
Meri Disoski, Sprecherin für Frauen und Gleichstellung
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Dienstag, 18.11., 09.30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.
Grüne PK Zadić, Disoski – Plenarvorschau und Aktuelles
Datum: 18.11.2025, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: presse@gruene.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB