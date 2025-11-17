AVISO: Morgen, Dienstag, 09.30 Uhr – Grüne PK Zadić, Disoski – Plenarvorschau und Aktuelles

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit stv. Klubobfrau Alma Zadić und Frauen- und Gleichstellungssprecherin Meri Disoski ein. Thema sind die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen.

Teilnehmer:innen:

Alma Zadić, stellvertretende Klubobfrau

Meri Disoski, Sprecherin für Frauen und Gleichstellung

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Dienstag, 18.11., 09.30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.

Grüne PK Zadić, Disoski – Plenarvorschau und Aktuelles

Datum: 18.11.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseraum der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich