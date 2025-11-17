Blue Casino Night am 24. November: Männergesundheit im Fokus

Wien (OTS) -

Casinos Austria spendet für jeden Gast in seinen zwölf Casinos zwei Euro an die Aktion „Loose Tie“ und unterstreicht damit einmal mehr die enge Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe.

Casinos Austria ist seit Jahren ein starker und verlässlicher Partner der Österreichischen Krebshilfe. Nach der „Pink Casino Night“ zugunsten „Pink Ribbon“ im Oktober lädt Casinos Austria am Montag, den 24. November 2025 zum männlichen Pendant „Blue Casino Night“. Für jeden Gast, der an diesem Tag eines der zwölf österreichischen Casinos besucht, werden zwei Euro an die Aktion „Loose Tie“ gespendet. Sichtbar gemacht wird die Aktion durch hellblaue Farbakzente in allen zwölf Casinos sowie durch „Loose Tie“-Ansteckpins, die alle Mitarbeitenden an diesem Tag tragen.

Die hellblaue, gelockerten Krawatte steht sinnbildlich für die Bewusstseinskampagne der Krebshilfe, die Männern die Notwendigkeit von Prostatakrebs-Vorsorgeuntersuchungen vermitteln will. Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart: „Wir unterstützen die Aktion „Loose Tie“ auch in diesem Jahr aus voller Überzeugung, weil viele Fälle der Krankheit durch regelmäßige Check-Ups beim Arzt rechtzeitig erkannt und behandelt werden könnten. Es ist mehr als überfällig, ein stärkeres Bewusstsein dafür zu schaffen. Mit der „Blue Casino Night“ können wir unsere Gäste sensibilisieren und gleichzeitig einen wichtigen finanziellen Beitrag zu den Projekten der Österreichischen Krebshilfe leisten“.

Verantwortung für die Gesellschaft und die Menschen in Österreich zu übernehmen, ist für Casinos Austria seit mehr als 55 Jahren fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Mit der Initiative „Glückliche Augenblicke“ stellt Casinos Austria seit 2023 Gratistickets aus Kooperationen mit bedeutenden Kultureinrichtungen wie etwa dem Wiener Burgtheater, dem Ronacher oder den Bregenzer Festspiele für Krebspatient:innen zur Verfügung. Die Karten werden direkt von der Krebshilfe bereits in Betreuung befindlichen Patient:innen angeboten, vor allem jenen, die durch die Erkrankung auch in finanzielle Not geraten sind.

Auch auf lokaler Ebene spiegelt sich das Engagement wider: Im Zuge der bundesweiten Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ unterstützen beispielsweise das Casino Zell am See oder auch das Casino Linz die Krebshilfe der jeweiligen Bundesländer durch Sponsorships, Casino on Tour und Corporate-Volunteering-Einsätze der Mitarbeitenden.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Blue-Casino-Night-2025