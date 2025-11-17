Hanno Settele ergründet in „Dok 1“, ob Online-Dating dem klassischen Kennenlernen den Rang abgelaufen hat

Wien (OTS) -

Hanno Settele begibt sich in „Dok 1: Liebe auf den ersten Klick? Dating gestern und heute“ am Mittwoch, dem 19. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON auf die Suche nach der großen Liebe – von historischen Heiratsannoncen bis zur heutigen Online-Dating-Welt. Die romantische Vorstellung von der „Liebe auf den ersten Blick“ trifft heute auf das Versprechen der Dating-Apps, jederzeit und schnell den perfekten Partner zu finden. Doch die Partnersuche verkommt so zum Konsumartikel, der Großteil der Männer hat online ohne Bezahl-Abo nur wenig Erfolg und viele junge Singles leiden unter Dating-Erschöpfung.

Hanno Settele fragt nach: War es früher vielleicht doch besser? Doch auch früher hatte die Partnerwahl einen Haken, denn meist wurde sie von den Eltern gelenkt und diente dem Zweck des Überlebens. Heiraten aus Liebe? Fehlanzeige. Erst mit Ende des 19. Jahrhunderts und der beginnenden Emanzipation der Frau entstand die Idee der freien Partnerwahl. Heute findet man sich zwischen biologischen Lockstoffen, dem Druck, ständig den „besseren“ Partner zu finden, und dem manipulativen Geschäftsmodell vieler Dating-Apps wieder. Tech-Experte Thomas R. Köhler erklärt das „Spielautomat-Prinzip“ der Dating-Apps, während Psychotherapeutin Marlene Stöhr die psychologische Belastung der großen Auswahl beleuchtet. Molekularbiologe Daniel Wallerstorfer wiederum lüftet das Geheimnis, warum wir bestimmte Menschen rein evolutionär anziehend finden. Parship-Psychologin Caroline Erb erzählt, wo sich Menschen kennenlernen und worauf es letztlich ankommt.

Der Film begleitet die Reise der Liebe – von einem seit 65 Jahren verheirateten Ehepaar über junge Dater mit Online-Frust bis hin zu queeren Paaren, für die Dating-Apps ein wichtiger Anker in der Community sind. Am Ende steht die Frage: Ist im Zeitalter des „Swipens“ die echte, ehrliche Begegnung nicht doch das Wichtigste?