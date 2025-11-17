  • 17.11.2025, 10:43:03
  • /
  • OTS0051

Hanno Settele ergründet in „Dok 1“, ob Online-Dating dem klassischen Kennenlernen den Rang abgelaufen hat

„Liebe auf den ersten Klick? Dating gestern und heute“ am 19. November um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Hanno Settele begibt sich in „Dok 1: Liebe auf den ersten Klick? Dating gestern und heute“ am Mittwoch, dem 19. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON auf die Suche nach der großen Liebe – von historischen Heiratsannoncen bis zur heutigen Online-Dating-Welt. Die romantische Vorstellung von der „Liebe auf den ersten Blick“ trifft heute auf das Versprechen der Dating-Apps, jederzeit und schnell den perfekten Partner zu finden. Doch die Partnersuche verkommt so zum Konsumartikel, der Großteil der Männer hat online ohne Bezahl-Abo nur wenig Erfolg und viele junge Singles leiden unter Dating-Erschöpfung.

Hanno Settele fragt nach: War es früher vielleicht doch besser? Doch auch früher hatte die Partnerwahl einen Haken, denn meist wurde sie von den Eltern gelenkt und diente dem Zweck des Überlebens. Heiraten aus Liebe? Fehlanzeige. Erst mit Ende des 19. Jahrhunderts und der beginnenden Emanzipation der Frau entstand die Idee der freien Partnerwahl. Heute findet man sich zwischen biologischen Lockstoffen, dem Druck, ständig den „besseren“ Partner zu finden, und dem manipulativen Geschäftsmodell vieler Dating-Apps wieder. Tech-Experte Thomas R. Köhler erklärt das „Spielautomat-Prinzip“ der Dating-Apps, während Psychotherapeutin Marlene Stöhr die psychologische Belastung der großen Auswahl beleuchtet. Molekularbiologe Daniel Wallerstorfer wiederum lüftet das Geheimnis, warum wir bestimmte Menschen rein evolutionär anziehend finden. Parship-Psychologin Caroline Erb erzählt, wo sich Menschen kennenlernen und worauf es letztlich ankommt.

Der Film begleitet die Reise der Liebe – von einem seit 65 Jahren verheirateten Ehepaar über junge Dater mit Online-Frust bis hin zu queeren Paaren, für die Dating-Apps ein wichtiger Anker in der Community sind. Am Ende steht die Frage: Ist im Zeitalter des „Swipens“ die echte, ehrliche Begegnung nicht doch das Wichtigste?

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright