AVISO: Morgen, 18. November AK Pressekonferenz: Vollzeit? Teilzeit? Oder einfach nur am Limit?

AK befragte ihre Mitglieder, wie es ihnen mit ihrer Arbeitszeit geht

Wien (OTS) - Rund um Teilzeitarbeit ist in den vergangenen Monaten eine heftige Diskussion entbrannt. Während die einen in Unkenntnis der Fakten von Liftstyle-Teilzeit sprechen, gibt es viele Gründe, warum Teilzeitkräfte diesen Weg wählen – und oft wählen müssen. Die AK wollte von ihren Mitgliedern wissen, warum sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten und was sie gerne an ihrer Arbeitszeit ändern möchten. Mehr als 3.000 Beschäftigte haben an der Online-Befragung im Herbst 2025 teilgenommen. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine große Lücke. Die Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen präsentieren bei einer Pressekonferenz Renate Anderl, AK Präsidentin Sybille Pirklbauer, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik, AK Wien Dienstag, 18. November 2025, 10.00 Uhr AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock 1040 Wien, Plößlgasse 2 Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/arbeitszeitumfrage mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an nani.kauer@akwien.at

