Ski Guide Austria 2026: Skiwinter auf einen Blick

Wien (OTS) -

Der soeben erschienene Ski Guide Austria 2026 ist der erste und einzige Skigebiete-Führer, der eine komplette Übersicht über den Wintersport in Österreich schafft: Mit mehr als 200 Skigebieten, aktuellen Preisen, außergewöhnlichen Angeboten und den besten Tipps für Familien sowie nachhaltiges Wintererlebnis. In der druckfrischen 17. Ausgabe finden wie gewohnt auch die neuesten Entwicklungen dieses Winters ihren Platz. Eine repräsentative Exklusivumfrage im Auftrag des Ski Guide Austria zeigt, dass mit dem Überschreiten der 80-Euro-Grenze bei Tagestickets zwar 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Skifahren als Luxussport für Wohlhabende betrachten, der Schneesport dennoch weiterhin von 42 Prozent ausgeübt wird und als Allgemeingut betrachtet wird.

Dazu passend finden die Leser in der aktuellen Ausgabe des Ski Guide Austria auch einen Überblick von preisgünstigen Skigebieten für Familien mit Kindern sowie über die aktuellen Saisonkartenpreise von über 20 überregionalen Kartenverbünden sowie ´ detaillierte Erklärungen zum neuen Trend Dynamic Pricing.

AUSGEZEICHNET

Alljährlich vergibt das Ski Guide Austria-Team „Ski Guide Austria Awards“ für innovative Ideen, kreative Aktionen oder herausragende Investitionen. Die Gewinner dieser Ausgabe sind:

Region ZAUCHENSEE, namentlich die Liftgesellschaft mit Geschäftsführerin Veronika Scheffer und Hotelier Abfahrts-Weltmeister Michael Walchhofer für die eigenständige, qualitätsvolle Positionierung des Weltcup-Ortes innerhalb der Salzburger Sportwelt,

Die KATSCHBERGBAHNEN für die permanente Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Kärntner Skigebiets in Sachen Qualität, Angebot und Infrastruktur, sowie

MARTIN DOLEZAL für seine leidenschaftliche Rolle als Botschafter für das Element „Schnee“ und den alpinen Skisport.

Die detaillierte Begründung ist im Ski Guide Austria 2026 ebenso zu finden, wie ein ausführliches Interview mit Super G-Weltmeisterin Stephanie Venier über aktuelle Entwicklungen im Skisport und darüber, was sich Hobbysportler von Spitzenathleten abschauen können.

ÖSTERREICH WINTER IN EINEM GUIDE

Doch wie in den 16 Jahren davor steht das Skierlebnis in Österreich im Zentrum des Ski Guide Austria, der im prallen Umfang von 420 Seiten erscheint. Rund 70 Top-Wintersportregionen werden inklusive Pistenpanoramen auf zwei bis sechs Seiten präsentiert, zusätzlich auch alle anderen mit Liftanlagen bestückten Orte, für die sich die Anreise für Wintersportler und Schneefans lohnt. Wie diese klimaschonend erfolgen kann, ist ebenfalls im Buch nachzulesen.

Winterurlaub in Österreich ist natürlich mehr, als nur der alpine Pistenskilauf. Darum rankt sich im Ski Guide Austria alles, was dazu gehört: Langlauf, Skitouren, Tiefschnee- und Funparkerlebnisse. Zum Umfeld eines Winterurlaubs gehört auch Genuss in jeglicher Form, ob auf kulinarischen, künstlerischen oder sportlichen Events.

Alles was es am Material-Sektor zu entdecken gibt, darf im Guide ebensowenig fehlen: Vom wertvollen World Skitest zu den Pisten-, Freeride- und Tourenski über Skischuhe und Langlaufausrüstung bis hin zur notwendigen Sicherheitsausrüstung.