Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Hautzendorf im Zuge der Landesstraße L 6 abgeschlossen

Die Bauarbeiten für die Sanierung bzw. Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Hautzendorf (Gemeindegebiet Kreuttal, Bezirk Mistelbach) im Zuge der Landesstraße L 6 wurden kürzlich offiziell abgeschlossen. Die Arbeiten wurden durch die Straßenmeisterei Wolkersdorf in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen der Region ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 560.000 Euro, wobei 300.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 260.000 Euro auf die Gemeinde Kreuttal entfallen.

Die Bauarbeiten begannen Mitte März 2024 mit der Sanierung der Brücke über den Ortsgraben, bei der die Brückenmeisterei Korneuburg die Randbalken, die Brückenabdichtung und das Geländer erneuerte. Weiterhin wurde auf einer Länge von rund 550 Metern die Fahrbahnkonstruktion neu erstellt, ein neuer Straßenbelag aufgebracht und die Fahrbahnbreite gemäß dem aktuellen Verkehrsstandard sowie den örtlichen Gegebenheiten auf sechs Meter angepasst. Anschließend wurden zum einen Längsparkflächen für den ruhenden Verkehr beidseitig der Landesstraße L 6 errichtet, zum anderen wurden auf der Südseite Gehsteige für die Fußgängerinnen und Fußgänger neu angelegt. Auch die Entwässerungseinrichtungen wurden den neuen Gegebenheiten angepasst. Die attraktive Grünraumgestaltung sorgt nun für ein harmonisches Erscheinungsbild der Ortsdurchfahrt.

Die Landesstraße L 6 zwischen dem östlichen Ortsbeginn und der Brücke über den Ortsgraben wies in der Vergangenheit erhebliche Fahrbahnschäden auf, weshalb der NÖ Straßendienst und die Gemeinde Kreuttal beschlossen, die Ortsdurchfahrt von Hautzendorf auf einer Länge von etwa 550 Metern zu sanieren und neu zu gestalten.

