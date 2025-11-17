Cellist Lukas Lauermann präsentiert am 28.11. sein neues Album im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Lukas Lauermann zählt zu den gefragtesten Cellisten Österreichs. Am 28. November präsentiert er sein neues Album „Varve“ im ORF RadioKulturhaus.

Lukas Lauermann verbindet als Cellist und Klanggestalter mit seiner Musik klassische Instrumente mit Elektronik, Samplern und Effektpedalen zu vielschichtigen, atmosphärischen Klanglandschaften. Seine Musik bewegt sich zwischen stiller Intimität und epischer Weite, beeinflusst von Klassik, Minimal Music, Experimental und Pop. Dazu ist er auf Alben und in Projekten zahlreicher österreichischer Künstler:innen wie Alicia Edelweiss, Nino aus Wien und Soap&Skin zu hören und prägt so die aktuelle Musikszene mit. Mit seinem vierten Album „Varve“ widmet sich Lauermann dem Thema Veränderung und Zeit, in zehn Stücken webt sich das Cello durch ein Geflecht aus Orgelklängen, Stimm-Samples und das Rauschen analoger Bandmaschinen. Beim Konzert am Freitag, den 28. November (ab 19.30 Uhr) im Großen Sendesaal sind die neuen Stücke erstmals live zu hören, ergänzt durch ausgewählte Werke früherer Alben und neu interpretierte Favoriten. Der Eintritt beträgt EUR 22,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Mehr Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).