Erste Wohnmesse 2025: Starker Zuspruch und großes Interesse an nachhaltigem Wohnen und Finanzierung

Wien (OTS) -

Die Erste Wohnmesse 2025 erreichte am Sonntag rund 4.700 Interessierte, die das breite Informationsangebot intensiv nutzten. Am Erste Campus bot die Veranstaltung einen umfassenden Einblick in nachhaltige und zukunftsorientierte Wohntrends sowie aktuelle Finanzierungsmöglichkeiten – ergänzt durch ein vielseitiges Programm mit Fachvorträgen und Austausch mit Expert:innen.

Nachhaltigkeit und Zukunftstauglichkeit als zentrale Entscheidungsfaktoren

Die Gespräche an den Ständen der Immobilienaussteller zeigten ein deutlich aktives Kaufinteresse. Besonders gefragt waren Informationen zu Klimaneutralität, energieeffizienter Bauweise, neuen Heizsystemen und der Frage, ob eine Immobilie langfristig „enkelfähig“ ist. Auffällig war zudem die zunehmend positive Marktstimmung: Viele Besucher:innen suchen wieder aktiv nach Wohnraum, bevorzugt nach größeren Wohnungen – etwa vier Zimmer mit Freiflächen wie Balkon, Terrasse oder Dachterrasse.

Großer Andrang bei Vorträgen: Finanzierung und Sanierung dominieren

Die Silent Stage war durchgehend stark frequentiert, die große Vortragsbühne bis auf den letzten Platz besetzt. Besonders hohes Interesse galt den Themen rund um die Finanzierung von Immobilien und Sanierungen sowie Notar- und Rechtsfragen rund um den Immobilienerwerb

Nach vielen Vorträgen nutzten zahlreiche Besucher:innen die Gelegenheit, Expert:innen direkt anzusprechen und individuelle Fragen zu klären. Viele gaben an, gezielt auf die Messe gekommen zu sein, um sich über aktuelle Angebote, Förderungen, rechtliche Aspekte und Finanzierungslösungen zu informieren. Das klare, professionelle Messe-Setting und der persönliche Austausch wurden vielfach hervorgehoben.

Hybridformat überzeugt – und ein Roboter sorgt für Aufmerksamkeit

Das Zusammenspiel aus Messeerlebnis am Erste Campus und ergänzenden digitalen Angeboten bewährte sich erneut.

Sebastian Berloffa, CEO und Inhaber von enteco, erklärt:

„Der Erfolg der Messe basiert auf unserem ganzjährigen Kontakt mit der Zielgruppe. Die Besucherinnen und Besucher sind hochqualifiziert und kommen mit aktivem Kaufinteresse zu auf die Messe. Mit dem Hybridformat – vor Ort und im Stream – erreichen wir sie auf mehreren Ebenen. Der Erste Campus bietet dafür eine Umgebung mit großem Charme und schafft einen modernen Rahmen für das Thema Wohnen.“

Ein besonderes Detail begeisterte zusätzlich: Ein Roboter, der Gäste durch die Messe führte und prompt zum meistfotografierten „Teammitglied“ avancierte.

Neue nachhaltige Projekte stoßen auf reges Interesse

Die Immobilienunternehmen stellten neue, stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Projekte vor. Der Zulauf war hoch – viele Gespräche führten bereits zu konkreten Folgekontakten und Terminvereinbarungen. Die Messe zeigte damit klar, welche Themen Käufer:innen heute bewegen: nachhaltiges und zukunftsorientiertes Wohnen, realistische Finanzierbarkeit und die Zukunftsfähigkeit älterer Bestandsobjekte.

Design trifft Nachhaltigkeit

Erstmals präsentiert sich Saloni Furniture als Interior Partner der Messe. Die internationale Marke steht für hochwertiges Möbeldesign und nachhaltige Produktion. Besucher:innen erleben ausgewählte Stücke direkt im Erste Wohnzimmer sowie an der Media Wall.

Über die Erste Wohnmesse

Die Erste Wohnmesse ist Österreichs größte Immobilienmesse und bringt seit über 20 Jahren an einem Sonntag im Herbst alle zusammen, die sich für das Thema Wohnen begeistern – von Wohnungssuchenden über Bauträger und Makler:innen bis hin zu Finanz- und Servicepartnern.

Mit jährlich über 4.500 Besucher:innen, 45 Ausstellern und 20 Medienpartnern bietet sie einen kompakten Marktüberblick, wertvolle Beratung und praxisnahe Fachvorträge zu aktuellen Themen wie nachhaltiges Wohnen, Energieeffizienz und digitale Wohntrends.

Die Messe versteht sich als Plattform für Austausch, Wissen und Inspiration – und ist zugleich ein Ort, an dem Zukunft des Wohnens erlebbar wird.

Weitere Informationen: www.erstewohnmesse.at

Über enteco Concept GmbH

enteco ist eine Digital- und Eventmarketing-Agentur mit Sitz in Wien. enteco setzt auf die Kombination von Social Media, Event-Marketing sowie Website und Plattform-Development. Die Kombination dieser drei Kern-Disziplinen ermöglicht einen umfassenden (digitalen) Marketingansatz mit strategischen Eckpfeilern.

Seit 2021 führt CEO und Inhaber Sebastian Berloffa das 1997 gegründete Unternehmen. Die Agentur verbindet langjährige Erfahrung im Event-Management mit digitaler Expertise und entwickelt maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für Unternehmen und Organisationen. Sie ist Ausrichterin der jährlich stattfindenden größten Immobilien-Messe, der Erste Wohnmesse, mit digitalen und interaktiven Touch-Points.

Zu den Kunden zählen u.a.: die WKO, Erste Bank, Glorit, BUWOG, Strabag Real Estate, EHL, FINcredible, Mischek, UBM Development, Rhomberg Bau, Ulreich Bauträger, MS Schwarz GmbH, BWSG und viele weitere.

Weitere Informationen: www.enteco.at

Weitere Fotos finden sich auf der Erste Wohnmesse Website.