SPÖ-Schieder: Startschuss für letzte Schritte Albaniens in die EU

Anlässlich der 7. Assoziierungskonferenz in Brüssel werden heute die letzten Verhandlungskapitel im EU-Beitrittsprozess Albaniens eröffnet. Ganz konkret handelt es sich dabei um die Kapitel Landwirtschaft und Regionalförderung, Entwicklung, Lebensmittelsicherheit, Fischerei und Finanzen. Wenn alle Kapitel verhandelt und abgeschlossen sind, müssen noch die EU-Mitgliedstaaten dem Beitritt zustimmen. Diesen Prozess will Albanien bis 2028 anstoßen, das Beitrittsziel ist 2030. Andreas Schieder, SPÖ-EU-Delegationsleiter, ist ständiger Albanien-Berichterstatter im Europäischen Parlament. Er kommentiert: „Heute fällt der Startschuss für die Verhandlungen der letzten Kapitel zwischen der EU und Albanien. Damit steht mit Albanien ein Land bereits mit einem Fuß in Europa, das nicht nur durch und durch proeuropäisch ist, sondern auch mit großem Ehrgeiz daran arbeitet, die letzten Schritte durch die Tore der Europäischen Union zu nehmen.“ ****

Schieder ergänzt: „Es ist ein sehr positives Zeichen, dass nun alle Kapitel geöffnet sind. Jetzt liegt alles auf dem Tisch und die Ärmel können hochgekrempelt werden, um die noch notwendigen Reformen umzusetzen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Verhandlungskapitel auch wieder schließen müssen. Um das zu schaffen, braucht es noch weitere Anstrengungen. Aber nur so können wir sicherstellen, dass Albanien auch bereit für den Beitritt ist. Das ist das beste Mittel gegen Erweiterungsskepsis in Europa."