  • 17.11.2025, 09:36:03
  • /
  • OTS0026

SPÖ-Schieder: Startschuss für letzte Schritte Albaniens in die EU

Albanien nimmt mit Eröffnung der letzten Verhandlungskapitel weitere Hürde im EU-Beitrittsprozess

Wien (OTS) - 

Anlässlich der 7. Assoziierungskonferenz in Brüssel werden heute die letzten Verhandlungskapitel im EU-Beitrittsprozess Albaniens eröffnet. Ganz konkret handelt es sich dabei um die Kapitel Landwirtschaft und Regionalförderung, Entwicklung, Lebensmittelsicherheit, Fischerei und Finanzen. Wenn alle Kapitel verhandelt und abgeschlossen sind, müssen noch die EU-Mitgliedstaaten dem Beitritt zustimmen. Diesen Prozess will Albanien bis 2028 anstoßen, das Beitrittsziel ist 2030. Andreas Schieder, SPÖ-EU-Delegationsleiter, ist ständiger Albanien-Berichterstatter im Europäischen Parlament. Er kommentiert: „Heute fällt der Startschuss für die Verhandlungen der letzten Kapitel zwischen der EU und Albanien. Damit steht mit Albanien ein Land bereits mit einem Fuß in Europa, das nicht nur durch und durch proeuropäisch ist, sondern auch mit großem Ehrgeiz daran arbeitet, die letzten Schritte durch die Tore der Europäischen Union zu nehmen.“ ****

Schieder ergänzt: „Es ist ein sehr positives Zeichen, dass nun alle Kapitel geöffnet sind. Jetzt liegt alles auf dem Tisch und die Ärmel können hochgekrempelt werden, um die noch notwendigen Reformen umzusetzen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Verhandlungskapitel auch wieder schließen müssen. Um das zu schaffen, braucht es noch weitere Anstrengungen. Aber nur so können wir sicherstellen, dass Albanien auch bereit für den Beitritt ist. Das ist das beste Mittel gegen Erweiterungsskepsis in Europa.“ (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ-Delegation im
Europaparlament
Lena Easthill
Telefon: +32 472397210
E-Mail: lena.easthill@europarl.europa.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright