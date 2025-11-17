- 17.11.2025, 09:30:33
Noch schneller zum Schutz: Österreichisches Patentamt modernisiert Anmeldung von Marken und Designs
Neues Online-Anmeldesystem erhöht Komfort und Sicherheit – Marken und Designs können nun schneller und einfacher geschützt werden
Die Anmeldung einer Marke ist für Unternehmer:innen ein entscheidender Schritt, um ihre Produkte und Dienstleistungen bekannter zu machen und vor Nachahmung zu schützen. Mit einem neuen Online-Anmeldesystem – entwickelt vom Österreichischen Patentamt in Kooperation mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) – wird dieser Schritt nun einfacher und schneller. Neben leichterer Bedienung und moderner Optik bietet es auch Verbesserungen in punkto IT-Sicherheit.
Tausende Anmeldungen jährlich: Marken als Wirtschaftsfaktor
Marken und Designs sind eingetragene Unternehmenskennzeichen, die helfen, Waren oder Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden – doch darüber hinaus sind sie auch unverzichtbare Marketing-Werkzeuge, die wesentlich zum Unternehmenswert beitragen.
Jährlich werden beim Patentamt mehrere tausend neue Marken und Designs angemeldet. Allein im Jahr 2024 gab es 4.441 Marken- und 361 Designanmeldungen aus Österreich. Insgesamt sind beim Österreichischen Patentamt etwa 95.000 Marken und 6.000 Designs registriert.
„Marken- und Designschutz ist ein zentraler Baustein für die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmerinnen und Unternehmer. Mit unserer modernisierten Online-Plattform erleichtern wir den Zugang zu diesen wichtigen Schutzrechten", betont Patentamtspräsident Stefan Harasek.
Intelligentes Formular beschleunigt Registrierung
Das neue System bringt mehrere Verbesserungen, um den Anmeldeprozess noch einfacher zu machen: Ein smartes Formular erkennt zum Beispiel eigenständig, ob eine Marken- oder Designanmeldung die Kriterien für das schnellere „Fast Track“-Verfahren erfüllt. Eine solche Anmeldung wird in durchschnittlich zehn Werktagen registriert – ein Vorteil für Start-ups und KMU, die rasch am Markt agieren müssen.
Auch auf mehr Benutzer:innenfreundlichkeit wurde geachtet: Das Anmeldesystem kann nun abseits des Desktops auf kleineren Bildschirmen problemlos genutzt werden und ist durch Screenreader-freundliche Gestaltung barrierefreier. Die Software erfüllt zudem aktuelle Standards für Informationssicherheit nach ISO 27001 und ISO 9001.
Die Online-Anmeldung ist wie gewohnt über die Website des Patentamts erreichbar und ermöglicht Unternehmen jeder Größe sowie Einzelpersonen den unkomplizierten Zugang zum Markenschutz.
