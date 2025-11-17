  • 17.11.2025, 09:27:03
  • /
  • OTS0022

BRAINTRUST bietet kostengünstige Untertitelung bei Live-Streamings

Hochqualitative KI-Spracherkennung eröffnet neue Möglichkeiten der Live-Transkription von Videos

Wien (OTS) - 

Der Wiener Video-Dienstleister BRAINTRUST bietet seinen Kund:innen ab sofort eine neue und inklusive Lösung für barrierefreie Video-Kommunikation: Untertitelung per Spracherkennung mittels Künstlicher Intelligenz. Damit ist der gesetzlich geforderte zweite sensorische Kanal für Videos kostengünstig und hochqualitativ umsetzbar. Zusätzlich eröffnet diese Lösung weitere attraktive Möglichkeiten: Transkription in Fremdsprachen, Live-Übersetzung und Optimierung der Transkriptionsqualität durch lernfähige Systeme.

BRAINTRUST Vorreiter bei neuen Technologien im Video-Business

Auf Basis der Microsoft Azure AI Services wird das gesprochene Wort in Videos mit sehr hoher Genauigkeit transkribiert. Und die Qualität der Transkription kann durch „Anlernen“ noch weiter verbessert werden, etwa in puncto Namenserkennung und Namensschreibweise, was naturgemäß schwierig ist. Thomas Stern, Geschäftsführer von BRAINTRUST: „Das Ergebnis der KI-Transkription ist wirklich beeindruckend gut, und das nicht nur in Deutsch. Selbstverständlich sind Transkriptionen auch in anderen Sprachen genauso gut möglich – live und on demand.“

Weitere neue Möglichkeiten durch KI

Die Ergänzung von Videos durch den weiteren sensorischen Kanal Text ist nur eine der großen Video-Innovationen. Hinzu kommt die Möglichkeit der Live-Übersetzung. Das bedeutet, dass während die Sprecher:innen bei der Veranstaltung z.B. Deutsch sprechen, die Zuseher:innen auf eine der angebotenen fremdsprachigen Live-Übersetzungen switchen und dort die fremdsprachige Transkription verfolgen können – in ebenso hoher Qualität. Statt also teure Simultan-Übersetzungsservices in Anspruch nehmen zu müssen, können nun sehr kostengünstig fremdsprachigen Live-Streaming-Teilnehmer:innen schriftliche Übersetzungen in Echtzeit eingespielt werden.

Wer sich von der angebotenen Qualität überzeugen möchte, kann dies auf der BRAINTRUST-Präsentations-Website tun. Dort wird die KI-Transkription eines Videos ohne jegliche Nachkorrektur einer nachbearbeiteten Fassung – wie für Video on demand möglich - gegenübergestellt. Darüber hinaus kann man sich auch die Live-Transkription des deutschen Videos in englischer Sprache ansehen.

BRAINTRUST setzt ein starkes Zeichen für Inklusion

Mit dem neuen Barrierefreiheitsgesetz, das Ende Juni in Kraft getreten ist, wurden legistische Vorgaben zu verpflichtenden barrierefreien Medienangeboten auf Websites für Unternehmen vorgelegt. Darüber hinaus jedoch forciert das Gesetz vor allem den Ansatz, beeinträchtigte Personen verstärkt am Informationsangebot der digitalen Welt teilhaben zu lassen. BRAINTRUST geht mit seinem neuen Produktportfolio in diese Richtung voran und setzt auch abseits der digitalen Welt ein Zeichen: BRAINTRUST ist technischer Partner des Österreichischen Gehörlosen Sportverbands (ÖGSV) und der 21. Winter Deaflympics 2027, der größten Multisportveranstaltung für gehörlose Menschen, zu der 1.400 Teilnehmer:innen aus 40 Nationen nach Innsbruck und Seefeld kommen werden.

Präsentations-Website KI-Transkription bei Live-Streamings

Rückfragen & Kontakt

BRAINTRUST
Mag. Angelika E. Reschenauer, MBA
Telefon: 01/4041644
E-Mail: reschenauer@braintrust.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TRU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright