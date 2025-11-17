Verkehrsfreigabe der L 105 Grub – Reisenhof in den Gemeindegebieten Wieselburg-Land und Bergland

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße L 105 zwischen Grub im Gemeindegebiet von Bergland und Reisenhof im Gemeindegebiet von Wieselburg-Land wurde kürzlich nach dreimonatiger Sperre wieder für den Verkehr freigegeben. Auf der gesamten Bauloslänge von rund 940 Metern wurde durch den vollflächigen Einbau einer zehn Zentimeter starken Trag- bzw. Deckschicht eine Verstärkung des gebundenen Oberbaus erreicht, wodurch der neue bituminöse Gesamtaufbau der gegenwärtigen Verkehrsbelastung entspricht. Weiterhin wurde die Fahrbahn auf bis zu 7,1 Meter verbreitert, rund 1.500 Meter Drainagerohre wurden verlegt und etwa 1.100 Meter Leistensteine versetzt. Zudem werden die Bankette an die neuen Gegebenheiten angepasst und Verkehrs- sowie Leiteinrichtungen versetzt.

Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Blindenmarkt in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt, begannen im August und werden bis zum 21. November vollständig abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten von rund 520.000 Euro wurden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustands und der alten Straßenkonstruktion wurde die Fahrbahn der Landesstraße L 105 von Kilometer 3,245 bis Kilometer 4,185 zwischen Grub und Reisenhof saniert.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at