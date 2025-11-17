  • 17.11.2025, 09:24:33
  • /
  • OTS0021

Verkehrsfreigabe der L 105 Grub – Reisenhof in den Gemeindegebieten Wieselburg-Land und Bergland

Sanierung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Landesstraße L 105 zwischen Grub im Gemeindegebiet von Bergland und Reisenhof im Gemeindegebiet von Wieselburg-Land wurde kürzlich nach dreimonatiger Sperre wieder für den Verkehr freigegeben. Auf der gesamten Bauloslänge von rund 940 Metern wurde durch den vollflächigen Einbau einer zehn Zentimeter starken Trag- bzw. Deckschicht eine Verstärkung des gebundenen Oberbaus erreicht, wodurch der neue bituminöse Gesamtaufbau der gegenwärtigen Verkehrsbelastung entspricht. Weiterhin wurde die Fahrbahn auf bis zu 7,1 Meter verbreitert, rund 1.500 Meter Drainagerohre wurden verlegt und etwa 1.100 Meter Leistensteine versetzt. Zudem werden die Bankette an die neuen Gegebenheiten angepasst und Verkehrs- sowie Leiteinrichtungen versetzt.
Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Blindenmarkt in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt, begannen im August und werden bis zum 21. November vollständig abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten von rund 520.000 Euro wurden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustands und der alten Straßenkonstruktion wurde die Fahrbahn der Landesstraße L 105 von Kilometer 3,245 bis Kilometer 4,185 zwischen Grub und Reisenhof saniert.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright