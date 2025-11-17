Neuer Geschäftsführer für den Kärntner Fertighausspezialisten GRIFFNER

Griffen (OTS) -

Mit Dipl.-Ing. Hellfried Gugel verstärkt der Kärntner Fertighausspezialist GRIFFNER sein Führungsteam mit einem erfahrenen Baumeister aus der Branche. Seit dem 1. Oktober steht Gugel nun GRIFFNER-Eigentümer Georg C. Niedersüß als Technischer Geschäftsführer zur Seite.

Für Gugel selbst ist es übrigens eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Bereits von 2001 bis 2009 durfte er in dieser Position bei GRIFFNER die Geschäfte leiten. Von 2009 bis zuletzt war Gugel bei der STRABAG als Technischer Direktionsleiter Hochbau für Kärnten und Steiermark verantwortlich. Hellfried Gugel hat auch als Präsident des Kuratoriums der HTBLVA Graz – Ortweinschule fungiert und für den Kontakt zwischen Ausbildungsstätte und Wirtschaft gesorgt.

GRIFFNER-Eigentümer Georg C. Niedersüß: „Wir sind sehr stolz, mit Hellfried Gugel einen so erfahrenen Spezialisten wieder zu unserem Team zählen zu dürfen. Seine langjährige Kompetenz in der Bauwirtschaft und auch seine Vergangenheit in unserem Unternehmen stärkt GRIFFNER am heimischen und internationalen Hausbaumarkt.“

www.griffner.com