E-Control: 299.460 Strom- und Gaskund:innen wechselten in den ersten neun Monaten 2025 ihren Lieferanten

Wien (OTS) -

299.460 Strom- und Gaskund:innen – sowohl Haushalte als auch Unternehmen – haben heuer von Jänner bis September ihren Lieferanten gewechselt. Das geht aus der aktuellen Marktstatistik der E-Control hervor. „Das sind zwar etwas mehr als in den beiden vorangegangenen Vergleichszeiträumen - im dritten Quartal 2024 etwa suchten sich 274.817 Konsument:innen einen neuen Strom- oder Gaslieferanten -, aber es lassen immer noch sehr viele Konsument:innen durch Inaktivität Geld liegen. Ein Lieferantenwechsel ist nämlich deutlich einfacher, als vielleicht oft vermutet wird und völlig unkompliziert möglich. Und das Einsparpotenzial kann sich auch sehen lassen. So können bei Strom durch einen Lieferantenwechsel bis zu rund 370 Euro inklusive Neukundenrabatten eingespart werden, bei Gas sind es sogar bis zu 720 Euro.“, ermuntert der Vorstand der E-Control, Wolfgang Urbantschitsch dazu, Preisvergleiche anzustellen.

Bei Strom liegt die Zahl der Wechsler in den ersten neun Monaten des Jahres bei 248.642 (darunter 196.932 Haushalte) Kund:innen, den Gaslieferanten wechselten 50. 818 Kund:innen, darunter 45.622 Haushalte. Die Wechselraten betrugen 3,9% bei Strom (nach 3,5% im Vergleichszeitraum des Vorjahres) und bei Gas 4,3% (2024 waren es 4,8%).

Niederösterreicher:innen wechselten wieder am häufigsten

Am häufigsten wechselten – im Verhältnis zur Kundenanzahl – sowohl ihren Strom- als auch Gaslieferanten die Niederösterreicher:innen, und das zum wiederholten Male.

6,0% der Stromkund:innen in Niederösterreich (52.312 Kund:innen) und 5,7% der Gaskund:innen (14.810 Kund:innen) suchten sich in den ersten neun Monaten einen neuen Lieferanten. Am zweithäufigsten wechselten die Steirer:innen ihren Stromlieferanten, und zwar mit 5,0% bzw 47.762 Kund:innen, gefolgt von den Oberösterreicher:innen mit 4,4% (46.016 Kund:innen).

Am zweithäufigsten einen neuen Gaslieferanten suchten sich die Oberösterreicher:innen mit 5,2% (6.246 Kund:innen), gefolgt von den Wiener:innen mit 4,1% (23.299 Kund:innen).

Schlusslicht bei der Wechselrate bleibt einmal mehr Vorarlberg mit 832 Strom- (0,3%) und 244 Gaswechsel (0,7%).

Der nächste Winter kommt bestimmt

Spätestens mit der Zeitumstellung wurde die neue Heizsaison eingeläutet. Dabei gilt: effizient und sparsam mit Energie umgehen, bedeutet auch, Kosten zu sparen. „Und man kann es nicht oft genug wiederholen, Energiesparen kann ganz einfach sein. Da gilt es zum Beispiel, Räume nicht zu überhitzen, richtig zu lüften, das Heizsystem warten zu lassen, die Raumtemperatur in der Nacht abzusenken, die Heizkörper regelmäßig zu entlüften und nicht zu verstellen, um nur einige Möglichkeiten zu nennen, um den Energieverbrauch und die Heizkosten zu senken.“, betont der Vorstand der E-Control, Alfons Haber. Und er ergänzt dazu: „Je nach Gebäudestandard und Wohnfläche können selbst mit den einfachsten Maßnahmen bereits mehrere hundert Euro gespart werden. Doch auch für fortgeschrittenere Maßnahmen ist es nicht zu spät: digitale Thermostate, Smart-Home-Lösungen, etc. bringen zusätzliche Potenziale, um die Brieftasche langfristig zu entlasten.

Surftipps und Kontakte auf einen Blick:

Erklärfilme der E-Control: https://www.e-control.at/erklarfilme

Tarifkalkulator der E-Control für Strom und Gas: www.tarifkalkulator.at

Energiespar-Check der E-Control: https://www.e-control.at/energiespar-check-info

Energie-Hotline 0800-212020 oder unter beratung@e-control.at

Schlichtungsstelle der E-Control: schlichtungsstelle@e-control.at

