Am Mittwoch geht es um einen Doppeljackpot mit 2,1 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am Sonntagabend waren es die Zahlen 2, 20, 27, 33, 42 und 45, die bei der Lotto Ziehung gezogen wurden und die „sechs Richtigen“ ergaben. Allerdings hatte niemand genau diese Kombination auf einem Tippschein angekreuzt, damit geht es am Mittwoch nun um einen Doppeljackpot mit 2,1 Millionen Euro.

Es gab zwei Fünfer mit der Zusatzzahl 9. Hier geht jeweils ein Gewinn mit mehr als 42.000 Euro nach Oberösterreich und in die Steiermark. Beide Gewinner:innen hatten den Fünfer mit Zusatzzahl bereits auf dem ersten von mehreren abgegebenen Tipps und jeweils auf einem Lotto Normalschein per Hand getippt.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung am Sonntag brachte ebenfalls keinen Sechser. Davon konnten erneut die LottoPlus Fünfer profitieren, die Gewinnsumme des Sechser-Rangs wurde auf die insgesamt 36 Fünfer aufgeteilt. Jeder LottoPlus Fünfer erhält somit mehr als 6.300 Euro. Für den LottoPlus Sechser bei der Ziehung am Mittwoch geht es wieder um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es hingegen gleich zwei Gewinner:innen. Hier gehen jeweils knapp 93.000 Euro nach Kärnten und ins Burgenland. Der Gewinn in Kärnten wurde via Lotto Quicktipp erzielt, beim Gewinn im Burgenland war die richtige Joker-Kombination und das „Ja“ zum Joker auf einem Bingo-Tippschein enthalten.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 16. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen