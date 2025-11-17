Wien (OTS) -

Medienvertreter sind herzlich zur Pressekonferenz und Präsentation des neuen Buches von Prof Dr Frank Urbaniok mit anschließender Diskussion in den Presseclub Concordia am 20.11. um 11 Uhr eingeladen.

Frank Urbaniok ist einer der bekanntesten forensischen Psychiater im deutschsprachigen Raum. Er leitete viele Jahre den Psychiatrisch-Psychologischen Dienst des Kantons Zürich, entwickelte das Risikobewertungsinstrument FOTRES und ist als Gutachter Therapeut und Autor international ausgewiesen. Zu seinen Veröffentlichungen zählen unter anderem „Darwin schlägt Kant Über die Schwächen der menschlichen Vernunft und ihre fatalen Folgen“ und „System und Irrtum“.

In seinem aktuellen Buch „Schattenseiten der Migration – Zahlen, Fakten, Lösungen“ legt Urbaniok auf Basis kriminalstatistischer Daten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dar, welche sicherheitspolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen bestimmte Formen von Migration mit sich bringen. Er verbindet seine jahrzehntelange Erfahrung mit Gewalt und Sexualstraftätern mit einer detaillierten Auswertung von Kriminalitätsquoten und plädiert für eine sachliche faktenorientierte Debatte über Migration Integration und öffentliche Sicherheit.

Das Buch hat bereits intensive Resonanz ausgelöst und wird in Deutschland und der Schweiz kontrovers diskutiert. Urbaniok fordert eine Migrationswende die Integrationspolitik und Sicherheitspolitik nicht gegeneinander ausspielt, sondern zusammen denkt. Genau darüber möchten wir in Wien mit ihm diskutieren.

Buchpräsentation und Diskussion zu Schattenseiten der Migration

Vorstellung von Autor Frank Urbaniok und dessen Buch Gespräch und Lesung zu zentralen Thesen und Befunden Anschließende moderierte Diskussion mit Möglichkeiten für Fragen aus dem Plenum sowie für O-Töne und Einzelinterviews für Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Ziel ist eine sachliche informierte Auseinandersetzung mit einem Thema das öffentliche Debatten seit Jahren prägt und oft emotional geführt wird.

Datum: 20.11.2025, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

URL: https://concordia.at/