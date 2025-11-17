Einladung zur BOKU-Herbsttagung "Zukunft der Landwirtschaft in einer sich ändernden Welt"

Wien (OTS) -

Klimawandel, geopolitische Spannungen und ein zunehmend harter globaler Wettbewerb stellen die Landwirtschaft vor tiefgreifende Umbrüche. Um Ernährungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit in der EU und in Österreich auch künftig zu sichern, sind Anpassungen auf vielen Ebenen notwendig.

Wie kann die Agrarpolitik auf diese Entwicklungen reagieren? Was brauchen landwirtschaftliche Betriebe, um in einer Welt multipler Krisen zukunftsfähig zu bleiben? Und wie lässt sich das Spannungsfeld zwischen Effizienz und Resilienz neu denken – hin zu Strategien, die wirtschaftliche Stabilität mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit verbinden?

Anlässlich aktuell brisanter Fragen wie diesen lädt das Centre of Agricultural Sciences der BOKU University zur

15 CAS-Herbsttagung

Adaption to crisis – Zukunft der Landwirtschaft in einer sich ändernden Welt

Zeit: Freitag, 21. November 2025, 9 bis 15 Uhr

Ort: Festsaal der BOKU University

Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien

und im Livestream auf https://youtube.com/live/S6_Cthh6UkI

9.00 Uhr

Begrüßung und Eröffnung

Jochen Kantelhardt, Leiter des BOKU-CAS

Eva Schulev-Steindl, Rektorin der BOKU University

9.15 Uhr

Der (Agrar-)Außenhandel der EU: Ist Freihandel passé?

Jens-Peter Loy

Lehrstuhl Marktlehre, Institut für Agrarökonomie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

10.00 Uhr

Notwendige Reaktionen der EU-Agrarpolitik auf die gegenwärtigen Herausforderungen und ihre Konsequenzen für die österreichische Landwirtschaft

Franz Fischler

EU-Agrarkommissar f. Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und Fischerei a.D., Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft a.D., ehem. Präsident des Europäischen Forums Alpach

10.45 Uhr Pause

11.15 Uhr

Landwirtschaftliche Produktion unter kleinen Strukturen und nachteiligen natürlichen Bedingungen

Klaus Salhofer, Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, BOKU

11.55 Uhr

Wissenschaft in der Krise – Landwirtschaftliche Transformation verstehen und begleiten

Marianne Penker, Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, BOKU

12.35 Uhr

Von der Effizienz landwirtschaftlicher Betriebe und der Resilienz von Bauernhöfen

Ika Darnhofer, Institut für Agrar- und Forstökonomie, BOKU

13.15 Uhr

Diskussion

Moderation: Jochen Kantelhardt, Leiter des BOKU-CAS

Die Tagung ist öffentlich und die Teilnahme ist kostenfrei.