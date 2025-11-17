  • 17.11.2025, 08:23:04
  • /
  • OTS0009

DACH Spa Awards 2025: Die besten Wellness-Oasen des Jahres stehen fest

Ein Auszug glücklicher DACH Spa Award Gewinner 2025, von links nach rechts: DAS MÜHLBACH thermal retreat & wellness resort, Allegria Resort Stegersbach, Fontis luxury spa lodge, Hotel Franks, Kaiserlodge, Heilthermenresort Bad Waltersdorf, Moolin | Mama and Me beauty Spa, PACHMAIR 1453 apart resort, Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum. Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/177398 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/177398 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Reichersbeuern (OTS) - 

Exzellenz. Innovation. Erholung. Die DACH Spa Awards© krönen die herausragendsten Wellness-Destinationen im deutschsprachigen Raum, inklusive Südtirol.

Die Gewinner der DACH Spa Awards 2025© stehen fest. Zum mittlerweile dritten Mal wurden die beeindruckendsten Spa- und Wellnesshotels, Day Spas, Thermen, Kosmetikinstitute und Kreuzfahrtschiffe im DACH-Raum prämiert - jene Orte, an denen Regeneration, Design und Innovation in perfekter Balance zusammentreffen.

Die diesjährigen Auszeichnungen zeigen deutlich: Erstklassige Wellness ist längst mehr als nur Erholung, sie vereint Lebensqualität, Achtsamkeit und bewussten Luxus.

"Unsere Gewinner verkörpern eine neue Ära des Wellbeing, ganzheitlich, nachhaltig und innovativ", so der Geschäftsführer der DACH Spa Awards©. "Jedes Haus schafft einen einzigartigen Raum, in dem Gäste sich selbst wiederfinden können. Diese Exzellenz verdient Sichtbarkeit."

Höchste Standards in der Evaluation

Die Bewertung der Häuser erfolgt durch eine unabhängige Fachjury, die jedes Spa nach klar definierten Kriterien prüft, unter anderem: Servicequalität, Nachhaltigkeit, Innovation und Spa-Exzellenz. Jedes teilnehmende Resort wird vor Ort auditiert - ein Verfahren, das die Authentizität der DACH Spa Awards© seit Jahren auszeichnet.

Die Gewinner des DACH Spa Awards© 2025

Anhand höchster Standards wählte die unabhängige Jury nun jene Häuser aus, die nach allen Kriterien mit außergewöhnlicher Qualität, Innovationsgeist und Authentizität überzeugten. Darunter finden sich renommierte Namen und aufregende Newcomer gleichermaßen.

Alle Gewinner aus 2025 finden Sie unter www.dachspaawards.de/gewinner.

Direkt buchen können Sie Ihre Auszeit bei den Gewinnern der DACH Spa Awards© im Übrigen auf wellnessnow.de - der Plattform für führende Wellnesshotels.

WellnessNow - die Plattform für führende Wellnesshotels

WellnessNow© verbindet inspirierende Wellness-Erlebnisse, Wellbeing-Trends und ausgewählte Retreats zu einem einzigen Ziel: den besten Wellnessurlaub im DACH-Raum inklusive Südtirol für anspruchsvolle Gäste greifbar zu machen. Gleichzeitig schafft WellnessNow © die perfekte Bühne für die Gewinner und Gewinnerinnen des DACH Spa Awards ©. Hier können Gäste ihre Auszeit direkt buchen - sorgfältig kuratiert und hochwertig präsentiert.

"Die DACH Spa Awards und WellnessNow schaffen gemeinsam ein Ökosystem für Qualität und Inspiration. Für Gäste, die eine rundum perfekte Auszeit vom Alltag suchen", heißt es aus der Award-Leitung.

Über die DACH Spa Awards

Die DACH Spa Awards© sind eine der führenden Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum für Wellnesshotels und Spas. Sie würdigen Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit und setzen Jahr für Jahr neue Maßstäbe für Qualität und exklusive Erlebnisse im Wellness-Segment.

Die DACH Spa Awards© beenden das Jahr 2025 mit der Veröffentlichung des Rankings der Gewinner in acht Kategorien und starten gleichzeitig die Bewerbungsphase für 2026. Neu im Wettbewerb sind die Kategorien Bio-Wellness, Family Resort und Medical Wellness, die aktuelle Trends der Wellnessbranche aufgreifen und erweitern.

Rückfragen & Kontakt

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie
bitte:
Marco Gisonni | Geschäftsführer
DACH Spa Awards, eine Marke der Kaiserstein GmbH
Herdergasse 33, 83677 Reichersbeuern
Telefon: +49 89 87 88 30
E-Mail: info@dachspaawards.de

Die Bildrechte liegen beim Verfasser der Mitteilung.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright