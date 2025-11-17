  • 17.11.2025, 08:14:03
  • /
  • OTS0008

SOS Mitmensch erneuert Appell an Wien: Schutzberechtigte nicht aus der Mindestsicherung werfen!

Warnung vor Wohnungslosigkeit und massivem Schub bei Kinderarmut

Wien (OTS) - 

SOS Mitmensch erneuert vor der dieswöchigen Sitzung des Wiener Landtags seinen Appell an die Wiener Politik, subsidiär Schutzberechtigte nicht aus der Mindestsicherung auszuschließen. Wohnungsverlust, Unterversorgung und ein massiver Schub bei der Kinderarmut wären die Folge, so die Menschenrechtsorganisation. SOS Mitmensch verweist darauf, dass jede vierte betroffene Person minderjährig sei, zudem seien auch chronisch Kranke, pflegebedürftige und betreuende Menschen überproportional betroffen.

„Niemandem ist geholfen, wenn Menschen ins soziale Elend gestürzt werden. Insbesondere für die betroffenen Kinder hat das extreme negative Auswirkungen auf ihren Alltag, ihre Gesundheit und ihre soziale und bildungsbezogene Entwicklung“, ruft SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak die Wiener Politik dazu auf, „nicht den Weg der Rücksichtslosigkeit gegenüber den Schicksalen von Menschen zu beschreiten“.

Pollak betont, dass es die Stadt Wien selbst war, die noch vor kurzem vehement gegen die Verschärfung von Kinderarmut argumentiert habe. So wurde in einer Stellungnahme der Stadt Wien zu Kürzungen durch die frühere türkis-blaue Bundesregierung die Verhinderung von Kinderarmut als „die beste, nachhaltigste und letztendlich auch billigste Prävention im Kinderschutz" beschrieben. Dieser Befund habe nichts an Gültigkeit verloren, so Pollak.

SOS Mitmensch hat fast 5.000 Unterschriften gegen den Mindestsicherungsausschluss von subsidiär Schutzberechtigten gesammelt und wird diese dem Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker übergeben. „Eine Budgetkrise löst man nicht durch Kürzungen bei den Menschen ganz unten und schon gar nicht durch Chancenraub bei Kindern, sondern durch Solidarität und Beitragsbereitschaft von oben“, so Pollak abschließend.

Rückfragen & Kontakt

SOS Mitmensch
Alexander Pollak
Telefon: 06645120925
E-Mail: apo@sosmitmensch.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SMM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright