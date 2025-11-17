  • 17.11.2025, 07:45:34
Studenten-Ansturm auf Weihnachtsmarkt über den Dächern Wiens! - STUWO Student Housing und IKEA machen Studierende „glögglich“.

Opening-Party mit großem Andrang: Hunderte Studierende läuten die Vorweihnachtszeit ein.

Opening Party mit Studierenden und STUWO BewohnerInnen über den Dächern Wiens!
Wien (OTS) - 

STUWO Student Housing und IKEA Wien Westbahnhof haben zur Opening-Party der neuen Afterwork-Eventreihe „Glögglich sein“ auf die Dachterrasse des IKEA-Hauses geladen – und damit den Start in die Vorweihnachtszeit fulminant eingeläutet. Der Andrang auf die erste Tasse gratis Glögg (alkoholisch, wie auch alkoholfrei) war so groß, dass Hunderte Studierende bei DJ-Sound, Drinks und Snacks gemeinsam „glögglich“ ins vorweihnachtliche Wochenende gestartet sind.

Mit der großen Opening-Party haben wir Studierende aus Ländern der ganzen Welt für ein fröhliches Miteinander zusammengebracht. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl macht Studieren, Wohnen und Leben in Wien so besonders“, so STUWO-Vorständin Valerija Karsai.

Melina Zolitsch, Local Marketing Manager bei IKEA Wien Westbahnhof, ergänzt: „Unsere Dachterrasse ist ein Lieblingsplatz vieler junger Wiener:innen und Gäste aus aller Welt. Gemeinsam mit STUWO haben wir einen fröhlichen Abend zum Austauschen, Feiern, Tanzen und Glögglichsein geschaffen.

Fakten auf einen Blick

  • Opening-Party: Großer Andrang mit Hunderten Studierenden

  • Was: Vorweihnachtliche Afterwork-Eventreihe „Glögglich sein“

  • Wann: jeden Freitag, 16:00–20:00 Uhr, bis 19.12.2025

  • Wo: Dachterrasse IKEA Wien Westbahnhof

  • Highlights: DJ-Sound, Glögg, Punsch, Snacks & City-Panorama

Über STUWO Student Housing

STUWO Student Housing bietet österreichweit über 4.000 Studentenheimplätze für Studierende aus bis zu 100 Nationen in Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Villach, Krems und Lambach. Vom Einzelapartment bis zur WG: All-In-Miete ab 420,- Ꞓ pro Monat. Community-Erlebnisse wie die Opening-Party „Glögglich sein“ machen das Wohnen bei STUWO zusätzlich attraktiv.

Über IKEA Wien Westbahnhof

IKEA Wien Westbahnhof ist das innovative City-Hus des schwedischen Möbelhauses in Wien und bietet als urbaner Treffpunkt neben Einrichtungslösungen auch öffentliche Bereiche wie die beliebte Dachterrasse mit Panoramablick.

STUWO Gemeinnützige Studentenwohnbau AG
Telefon: 0140493628
E-Mail: marketing@stuwo.at

