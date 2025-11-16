Starkes Finale für die Buch Wien 25

Wien (OTS) -

Mit einem eindrucksvollen Besucher:innenandrang ging heute die Buch Wien 25, Österreichs größte Buchmesse, erfolgreich zu Ende. Die Messe zeigte einmal mehr die große Bedeutung des Buches und des literarischen Austauschs – und setzte inhaltlich wie organisatorisch neue Akzente.

Rund 72.000 Besucher:innen strömten an fünf Messetagen in die Hallen, um Neuerscheinungen zu entdecken, Autor:innen zu treffen und an insgesamt 516 Gesprächen, Workshops und Diskussionsformaten teilzunehmen. Mehr als 600 Mitwirkende aus dem In- und Ausland präsentierten ihr aktuelles Programm, darunter zahlreiche unabhängige Verlage und internationale Literaturhäuser.

Patrick Zöhrer, Geschäftsführer der Buch Wien, zieht eine sehr positive Bilanz. „Wir sind sehr glücklich, dass die Erschließung einer zweiten Messehalle so gut gelungen ist und beim Publikum wie auch bei den Ausstellern derart starken Anklang gefunden hat. Mit einem Plus von 20 Prozent bei den Ausstellerflächen und 72.000 Besucher:innen bestätigt uns das in unserem Weg, die Buch Wien als Ort der Debatte, des Austauschs, des Wissens – aber auch der qualitativ hochwertigen Unterhaltung – weiterzuentwickeln. Mit diesem Rückenwind freuen wir uns auf neue Projekte im kommenden Jahr. Man darf gespannt sein!“

Auch bei Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels, fällt der Blick nach vorne optimistisch aus: „Seit einigen Jahren dürfen wir uns jedes Mal darüber freuen, noch mehr Menschen für Literatur begeistern zu können. Die Buch Wien hat sich mit Abstand zur wichtigsten Plattform für die Sichtbarkeit rund um das Buch im heimischen Markt entwickelt – und strahlt zunehmend über die Landesgrenzen hinaus.“

Die nächste Buch Wien findet von 25. bis 29. November 2026 statt. Fotos der Buch Wien 25 finden Sie unter: buchwien.at/presse