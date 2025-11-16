FPÖ – Hafenecker: „Gewesslers Verbotspolitik ist ein Anschlag auf Freiheit und Wohlstand der Österreicher!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, bezeichnete die Aussagen der grünen Klubobfrau und Bundessprecherin Leonore Gewessler in der heutigen ORF-Pressestunde als „ideologischen Feldzug gegen die eigene Bevölkerung“. Anstatt die Probleme der Bürger zu lösen, führe Gewessler einen regelrechten Krieg gegen den Individualverkehr und erkläre Pendler zum Feindbild, so Hafenecker.

„Gewessler agiert aus ihrem abgehobenen, grünen Elfenbeinturm und hat jeden Bezug zur Lebensrealität der Menschen verloren. Für Pendler, Handwerker und Familien am Land ist das Auto eine schlichte Notwendigkeit. Mit ihren Fantastereien von Schikanen, der permanenten Verteuerung und sinnlosen Verboten erklärt sie diesen hart arbeitenden Menschen den Krieg. Die Anrainer und Verkehrsteilnehmer, die wegen ihrer Blockaden als Ministerin beim Straßenbau im Stau ersticken und unter den dadurch verursachten Emissionen leiden, sind ihr völlig egal. Das ist keine Klimapolitik, das ist eine unsoziale und wirtschaftsfeindliche grüne Agenda!“, betonte Hafenecker, der daran erinnerte, dass die ÖVP in der schwarz-grünen Regierung dafür mitverantwortlich sei.

Wenn Gewessler von Verantwortung spreche, sei das „purer Hohn für jeden Bürger“, denn das Chaos, das sie hinterlassen habe, sei nur schwer wiedergutzumachen. „So ist ihr Erstaunen und ihre Kritik am katastrophalen Budget ja auch nur eine einzige Chuzpe, denn gerade sie, mit ihrer grünen Regierungsbeteiligung, war und ist dafür hauptverantwortlich.

Besonders entlarvend ist auch die Debatte um ihr sogenanntes Herzensprojekt: Das Klimaticket, das sie als ihren großen Wurf verkauft, bezeichnet sie nicht einmal selbst als Klimaprojekt. Und zu ihrer Angst, die sie hatte, Russland könnte die Gasversorgung ‚abdrehen‘, ist anzumerken: Nicht Russland hat uns das Gas abgedreht – das haben Gewessler und Co. und die ÖVP mit ihren Sanktions-Eskapaden selbst bewerkstelligt“, stellte Hafenecker klar.

„Unser Land benötigt keine Klimahysterie und linksideologische Sektiererei, sondern echten Umweltschutz mit Hausverstand. Wir Freiheitliche fordern eine sofortige Entlastung bei den Spritpreisen, den Ausbau der Infrastruktur statt ideologischer Blockaden und ein klares Bekenntnis zum Individualverkehr. Es ist höchste Zeit für einen Volkskanzler Herbert Kickl, der diesem grünen Zerstörungswerk ein Ende setzt und die Interessen der eigenen Bevölkerung wieder an erste Stelle stellt!“