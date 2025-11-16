Marchetti: „Jetzt braucht es einen Schulterschluss für günstigere Energiepreise“

Wien (OTS) -

„Jetzt braucht es einen Schulterschluss für günstigere Energiepreise. Mit dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) legen Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei ein wirksames Werkzeug im Kampf gegen die hohen Preise am Energiemarkt vor. Das Billigstromgesetz ist der Schlüssel, um die Menschen zu entlasten, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen zu stärken und die Inflation wie von Bundeskanzler Stocker in der ,2-1-0‘-Formel vorgegeben auf 2 Prozent zu senken. Die Trendumkehr am Energiemarkt ist zum Greifen nahe und ist entscheidend, um für Aufschwung zu sorgen und Österreich auf den Wachstumspfad zu führen. Jetzt liegt es an der Opposition, das Gesetz mit ihrer Zustimmung im Rahmen einer Zweidrittelmehrheit in Umsetzung zu bringen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Wer Nein zum Billigstromgesetz sagt, sagt auch Nein zu günstigeren Energiepreisen, Nein zur dringend notwendigen Entlastung und Nein zu wirtschaftlichem Wachstum. Für die Grünen und die FPÖ ist die Stunde der Wahrheit gekommen: Stehen sie zu ihrer Verantwortung und unterstützen das ElWG oder geben sie Ideologie und parteitaktischen Spielchen den Vorzug? Als Volkspartei appellieren wir an die Opposition, mit Bundeskanzler Christian Stocker und der Volkspartei an einem Strang zu ziehen und mit ihrer Zustimmung zum Billigstromgesetz das Richtige für Österreich zu tun“, so Marchetti abschließend.