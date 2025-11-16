  • 16.11.2025, 11:04:03
  • /
  • OTS0010

360°//GOOD ECONOMY IMPULS in St. Pölten

Expert*innen fordern neue Leitbilder für wirtschaftlichen Wandel

Wien (OTS) - 

Den Auftakt bildet ein Impulsvortrag von Boris Lebedev (Reinventing Society), der die Bedeutung konstruktiver Zukunftsbilder hervorhebt. In der anschließenden Podiumsdiskussion widmen sich Expert*innen aktuellen Herausforderungen und Chancen gemeinwohlorientierten Wirtschaftens sowie über die dafür zentralen Werte. Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist die Auszeichnung an 24 Unternehmen, die ihre Gemeinwohl-Bilanzierung erfolgreich abgeschlossen haben.

Siehe Programm, Anmeldung und Zitate der Unternehmer*innen auf unserer Website: https://austria.econgood.org/360-impuls-2025-11-18/

360°//GOOD ECONOMY IMPULS in St. Pölten

Expert*innen fordern neue Leitbilder für wirtschaftlichen Wandel

Datum: 18.11.2025, 16:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: raiffeisen corner St. Pölten
Kremser Landstraße 18
3100 St. Pölten
Österreich

URL: https://austria.econgood.org/360-impuls-2025-11-18/

360° GOOD ECONOMY IMPULS

Rückfragen & Kontakt

Silvia Painer
Telefon: +43 664 4201310
E-Mail: press-austria@econgood.org
Website: https://austria.econgood.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright