Den Auftakt bildet ein Impulsvortrag von Boris Lebedev (Reinventing Society), der die Bedeutung konstruktiver Zukunftsbilder hervorhebt. In der anschließenden Podiumsdiskussion widmen sich Expert*innen aktuellen Herausforderungen und Chancen gemeinwohlorientierten Wirtschaftens sowie über die dafür zentralen Werte. Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist die Auszeichnung an 24 Unternehmen, die ihre Gemeinwohl-Bilanzierung erfolgreich abgeschlossen haben.

Siehe Programm, Anmeldung und Zitate der Unternehmer*innen auf unserer Website: https://austria.econgood.org/360-impuls-2025-11-18/

360°//GOOD ECONOMY IMPULS in St. Pölten

Expert*innen fordern neue Leitbilder für wirtschaftlichen Wandel

Datum: 18.11.2025, 16:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: raiffeisen corner St. Pölten

Kremser Landstraße 18

3100 St. Pölten

Österreich

URL: https://austria.econgood.org/360-impuls-2025-11-18/