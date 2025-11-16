- 16.11.2025, 11:04:03
360°//GOOD ECONOMY IMPULS in St. Pölten
Expert*innen fordern neue Leitbilder für wirtschaftlichen Wandel
Den Auftakt bildet ein Impulsvortrag von Boris Lebedev (Reinventing Society), der die Bedeutung konstruktiver Zukunftsbilder hervorhebt. In der anschließenden Podiumsdiskussion widmen sich Expert*innen aktuellen Herausforderungen und Chancen gemeinwohlorientierten Wirtschaftens sowie über die dafür zentralen Werte. Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist die Auszeichnung an 24 Unternehmen, die ihre Gemeinwohl-Bilanzierung erfolgreich abgeschlossen haben.
Siehe Programm, Anmeldung und Zitate der Unternehmer*innen auf unserer Website: https://austria.econgood.org/360-impuls-2025-11-18/
Datum: 18.11.2025, 16:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: raiffeisen corner St. Pölten
Kremser Landstraße 18
3100 St. Pölten
Österreich
URL: https://austria.econgood.org/360-impuls-2025-11-18/
360° GOOD ECONOMY IMPULS
