WM-Qualifikation: Bis zu 921.000 sahen Zypern – Österreich in ORF 1

Auch wenn das WM-Ticket noch nicht final gelöst wurde: Bis zu 921.000 Fans und im Schnitt 843.000 sahen die gestrige (15. November) entscheidende zweite Halbzeit gegen Zypern live in ORF 1 bei einem Marktanteil von 39 Prozent und 47 bzw. 58 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen 12–49 bzw.12–29 Jahre.

Auch die Streamingnutzung war stark – so erzielte der ORF-Live-Stream der zweiten Halbzeit des Spiels österreichweit eine Durchschnittsreichweite von 74.416 (Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).