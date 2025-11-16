  • 16.11.2025, 10:00:03
Tierschutzmagazin “Tierisch Gut” mit wichtigen Tipps für das gute Miteinander in der Stadt

Die neueste Ausgabe des kostenlosen Tierschutzmagazins Tierisch Gut steht ganz im Zeichen des harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Tier in der Stadt. Das Heft bietet viele praktischeTipps zum richtigen Verhalten in der Hundezone und erklärt, wie Hunde ihre Körpersprache Hunde verwenden, um ihre Stimmung und Bedürfnisse mitzuteilen. “Es geht um das gute Miteinander in unserer Stadt: Mehr Wissen hilft, Sitautionen richtig zu deuten und Missverständnisse und Unfälle zu vermeiden - für mehr Sicherheit und Verständnis im Alltag”, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Weitere Themen im Heft: Infos zur zweiten Kinder Tierschutzkonferenz, der Winter im Zoo Hirschstetten und ein spannender Kids-Teil mit viel Wissenswertem über das Leben und die Haltung von Schafen und Ziegen. Weitrer Schwerpunkt: Wiens neue Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft und gegen unnötigen Ressourcenverbrauch – ein Thema, das Mensch und Tier gleichermaßen betrifft.

Neugierig geworden? Die aktuelle Ausgabe des Magazins „Tierisch Gut“ finden gibt es online unter https://www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/haustiere/tierisch-gut/

Das Magazin erscheint 4 Mal pro Jahr. Die gedruckte Ausgabe oder ein elektronisches Abo können per E-Mail an post@ma60.wien.gv.at, telefonisch unter 01 4000 8060 kostenlos bestellt werden.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
E-Mail: michaela.zlamal@wien.gv.at

