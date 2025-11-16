- 16.11.2025, 09:44:03
FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Michael Schnedlitz, Michael Fürtbauer und Reinhard Langthaler
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Montag, 17. November 2025, 09:00 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz, FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer und Reinhard Langthaler, Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Abkassieren in der Wirtschaftskammer geht weiter! Stoppen wir zum Schutz der Unternehmer die Zwangsbeiträge.“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at
