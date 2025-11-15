- 15.11.2025, 19:52:33
AVISO! Einladung zur Präsentation des Spitzenkandidaten der FPÖ Sankt Pölten
PK am 17.11. mit Landesparteisekretär Alexander Murlasits
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Präsentation des Spitzenkandidaten der FPÖ St. Pölten für die Gemeinderatswahl 2026“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits einzuladen.
Titel/Thema: Präsentation des Spitzenkandidaten der FPÖ St. Pölten für die Gemeinderatswahl 2026
Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits und Spitzenkandidat der FPÖ St. Pölten
Zeit: Montag 17. November 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landesgeschäftsstelle, Purkersdorfer Straße 38, 3100 Sankt Pölten, EG
Bitte um Anmeldung bis 17. November 2025, 8 Uhr, bei j.lielacher@fpoe.at.
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
