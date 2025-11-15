  • 15.11.2025, 14:57:33
FPÖ-Landbauer: „Zukunft unserer Heimat hat zwei Geschlechter“

Nur die Familie zählt! Verschont unsere Kinder mit Gender-Wahnsinn

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Zukunft unserer Familien und unserer Heimat Niederösterreich basiert auf zwei und mit Sicherheit nicht auf sechs Geschlechtern. Und alle Landsleute, denen Begrifflichkeiten wie Heimat, Familie und Werte am Herzen liegen, wissen das im Gegensatz zu einer lauten, woken Minderheit“, stellt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem Aufreger-Fall rund um die Anmeldemodalitäten einer Absdorfer Volksschule klar.

„Nur durch Mann und Frau wird die traditionelle Familie in Niederösterreich weiterhin Bestand haben – und in der Familie liegen schließlich auch die Zukunft und all unsere Hoffnungen unseres Landes“, sagt Landbauer und fordert abschließend: „Lasst endlich unsere Kinder mit dem Gender-Irrsinn in Ruhe, ein Volksschulkind soll Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, aber nicht mit Fantasie-Geschlechtern belästigt werden.“

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
