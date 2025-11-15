Sozialistische Jugend Wien:" Friede den Hütten, Krieg den Palästen!"

Wien (OTS) -

Am Samstag, den 15. November, fand die Landeskonferenz der Sozialistischen Jugend Wien statt. 120 Delegierte kamen zusammen, um inhaltliche Positionen zu diskutieren, Anträge zu beschließen und eine neue Landesvorsitzende zu wählen. Lena Stern wurde dabei mit klarer Mehrheit der Stimmen zur neuen Wiener Landesvorsitzenden der Sozialistischen Jugend gewählt. In ihrer Antrittsrede thematisierte sie vor allem die Sparpolitik und den starken gesellschaftlichen Rechtsruck:



„Überall wird uns erzählt, wir müssten sparen. Doch das „Wir“, von dem gesprochen wird, meint längst nicht alle. Vermögende und Konzerne werden kaum angetastet, während die Mehrheit der Menschen unter den Einsparungen leidet. Im Bund wurden Pensionen gekürzt, in Wien die Mindestsicherung für bestimmte Gruppen reduziert und die Öffi-Preise angehoben. Die Verschlechterungen der Lebensbedingungen führen zu Frust und Angst, die einen Nährboden für rechte Erzählungen schaffen können.”

Unter dem Motto „Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“ standen neben der Wahl inhaltliche Debatten über Anträge und Resolutionen im Mittelpunkt. Dabei ging es nicht nur darum, die bestehenden politischen Entwicklungen zu kritisieren, sondern auch Perspektiven zu zeichnen. “Für uns ist klar: Politik muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, nicht an Schuldenquoten. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass wir uns dieser Sparpolitik entgegenstellen und für eine Zukunft kämpfen, von der die Vielen und nicht die Wenigen profitieren.“ betont Stern in ihrer Rede.



Die Landeskonferenz hat mit ihren Beschlüssen klare inhaltliche Leitlinien für die kommende Zeit gesetzt. Gemeinsam mit Samuel Schillhammer wird Lena Stern als neues Vorsitzteam die organisatorischen und inhaltlichen Weichen für die nächsten zwei Jahre stellen. Rihab Toumi wurde nach fünf erfolgreichen Jahren als SJ Wien Vorsitzende verabschiedet.

Fotos von der Landeskonferenz und der gewählten Vorsitzenden finden sich unter folgendem Link: https://www.flickr.com/photos/171306347@N06/albums/72177720330358479/