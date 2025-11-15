  • 15.11.2025, 13:15:03
  • /
  • OTS0012

FCG Bau Holz: Hannes Zanner zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - 

Bei der außerordentlichen Bundeskonferenz der FCG Bau Holz wurde Hannes Zanner aus Salzburg mit beeindruckenden 100 % Zustimmung zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Zanner ist als Betriebsratsvorsitzender im Bereich Lawinenverbauung in Salzburg tätig.

FCG-Bundesvorsitzende Abg.z.NR Romana Deckenbacher gratuliert dem neuen Vorsitzenden und seinem Team: „Ich gratuliere Hannes Zanner und seinem Team sehr herzlich und freue mich auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.“

In seiner Antrittsrede präsentierte Hannes Zanner sein Programm und die Zukunftspläne der FCG Bau Holz. Sein klares Ziel: die Interessen der Mitglieder nachhaltig zu stärken und die Organisation zukunftsfit zu machen. Die FCG Bau Holz blickt mit Zuversicht auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.

Ein besonderer Dank gilt Bundesgeschäftsführer Vzbgm KR Franz Lumetsberger, der die Konferenz hervorragend organisiert hat.

Rückfragen & Kontakt

Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
Mag. Denis Strieder, BA
Pressereferent
Telefon: +43 1 534 44-39287
E-Mail: presse@fcg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FCG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright