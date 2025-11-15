FCG Bau Holz: Hannes Zanner zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt

Wien (OTS) -

Bei der außerordentlichen Bundeskonferenz der FCG Bau Holz wurde Hannes Zanner aus Salzburg mit beeindruckenden 100 % Zustimmung zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Zanner ist als Betriebsratsvorsitzender im Bereich Lawinenverbauung in Salzburg tätig.

FCG-Bundesvorsitzende Abg.z.NR Romana Deckenbacher gratuliert dem neuen Vorsitzenden und seinem Team: „Ich gratuliere Hannes Zanner und seinem Team sehr herzlich und freue mich auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.“

In seiner Antrittsrede präsentierte Hannes Zanner sein Programm und die Zukunftspläne der FCG Bau Holz. Sein klares Ziel: die Interessen der Mitglieder nachhaltig zu stärken und die Organisation zukunftsfit zu machen. Die FCG Bau Holz blickt mit Zuversicht auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.

Ein besonderer Dank gilt Bundesgeschäftsführer Vzbgm KR Franz Lumetsberger, der die Konferenz hervorragend organisiert hat.