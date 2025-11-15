  • 15.11.2025, 12:14:33
FPÖ–Nepp: Emmerling hat keine Ahnung von der Realität in Wien

Aussagen zu Syrien-Heimaturlauben sind eine Provokation der Sonderklasse

Wien (OTS) - 

FPÖ-Wien-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, übt scharfe Kritik an NEOS-Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. Ihre jüngsten Aussagen zu Syrien-Heimaturlauben, Integration und Sicherheit zeigen für Nepp, „dass die NEOS endgültig jeden Bezug zur Realität verloren haben“.

„Wer ernsthaft meint, Asylberechtigte könnten problemlos auf ‚Heimaturlaub‘ in jenes Land reisen, aus dem sie angeblich geflohen sind, provoziert die Wienerinnen und Wiener. Wer nach Syrien zurückfährt, hat keinen Asylgrund mehr und darf nicht mehr nach Österreich einreisen“, so Nepp.

Auch Emmerlings Verharmlosung der Lage an den Schulen zeige das Versagen der pinken Truppe deutlich auf. „Überlastete Lehrer, 50 Prozent außerordentliche Schüler, völliges Chaos – und sie schaut als verantwortliche Stadträtin einfach weg.“

Besonders absurd seien ihre Aussagen zum Stadtbild. „Während Wien täglich mit Messerattacken, brutalen Übergriffen, Vergewaltigungen und Morden konfrontiert ist, tut Emmerling so, als sei alles in Ordnung. Diese Ignoranz ist verantwortungslos und gefährlich.“

„Die NEOS sind politisch am Ende, haben sich selbst aufgegeben und dienen nur noch als SPÖ-Mehrheitsbeschaffer. Mit der Realität der Wienerinnen und Wiener haben sie nichts mehr zu tun“, betont der Wiener FPÖ-Obmann.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

