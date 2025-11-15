Österreichische Ärztekammer zur Reformpartnerschaft

Wien (OTS) -

Die Österreichische Ärztekammer bekennt sich klar zu einer Entflechtung der Finanzströme im Gesundheitswesen. Besonders die Finanzierung der ambulanten Versorgung aus einer Hand würde zu einer nachhaltigen Verbesserung beitragen.

Die Verbesserung und Vereinheitlichung der Patientenlenkung hat das Potenzial, durch klare Zuständigkeiten die Finanzierung des Gesundheitssystems abzusichern und gleichzeitig für die Patientinnen und Patienten den optimalen Weg zum „Best point of Service“ zu erleichtern. Die Österreichische Ärztekammer steht für eine klare Versorgungspyramide, an deren Eintritt im Idealfall immer eine Arztpraxis stehen sollte.

Wahlärztinnen und Wahlärzte sind ein integraler Bestandteil der österreichischen Versorgungslandschaft. Die Ausarbeitung von freiwilligen und attraktiven Angeboten für Wahlärztinnen und Wahlärzte ist zu begrüßen. Die Attraktivierung des öffentlichen Gesundheitssystems für Kassenärzte und Wahlärzte zur tiefgreifenden Stabilisierung der Versorgung ist unumgänglich.