FPÖ-Bors: „Gender-Irrsinn an Volksschule Absdorf! FPÖ will Einschreiten der Bildungsdirektion“

Divers, inter und Co. – 6 Möglichkeiten sind völlig weltfremd

Bezirk Tulln/St. Pölten (OTS) - 

„Was an der Volksschule Absdorf passiert, ist ein alarmierendes Beispiel dafür, wie ideologische Experimente mittlerweile ungefiltert an unsere Kinder herangetragen werden“, erklärt FPÖ Tulln Bezirksparteiobmann LAbg. Andreas Bors mit deutlichen Worten. Eltern wurden bei der Anmeldung ihrer Kinder mit einem Formular konfrontiert, das neben „männlich“ und „weiblich“ die Kategorien „inter“, „divers“, „offen“ und „keine Angabe“ umfasst.

Daraufhin haben sich Elternteile fassungslos an FPÖ-Gemeinderat Daniel Hollensteiner aus Absdorf gewandt. „Die Eltern sprechen von absurd sowie irre und liegen damit nicht falsch“, sagt Gemeinderat Hollensteiner. „Wenn eine Volksschule in Absdorf derart ideologisch aufgeladene Formulare ausgibt, läuft etwas grundsätzlich falsch.“

„Es ist völlig weltfremd, einem Kind im Volksschulalter sechs Geschlechtsoptionen vorzusetzen. Eine kleine ideologische Szene versucht hier offenbar unser Bildungssystem umzupolen. Für die Familien ist das ein Schlag ins Gesicht“, fügt Bors an.

„Die Bildungsdirektion ist gefordert, diesen Missstand unverzüglich abzustellen und dafür zu sorgen, dass an unseren Schulen wieder Normalität einkehrt. Volksschulen sind keine Versuchslabore für Gender-Ideologie. Inter spielt Fußball in Italien und hat an unseren Volksschulen nichts verloren“, stellt Bors abschließend klar.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

