Lotto: Jackpot am Sonntag – es geht um 1,3 Millionen Euro

Erneut Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - 

Die „sechs Richtigen“ der Bonus-Ziehung vom vergangenen Freitag, die ohne Zehner- und Dreißiger-Zahlen ausgekommen sind, bildeten ein unüberwindbares Hindernis, denn es gab keinen Sechser. Somit wartet am Sonntag ein Jackpot, bei dem es um zumindest 1,3 Millionen Euro geht.

Wie auch schon am Mittwoch zuvor, gab es auch am Freitag einen Sologewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier war ein:e Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich mit einem Normalschein erfolgreich. Im vierten von sieben Tipps war jene Kombination angekreuzt, die letztlich rund 75.500 Euro wert war.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung brachte am Freitag keinen Sechser. Die Sechser Gewinnsumme wurde somit wieder auf die Fünfer aufgeteilt, und so gewannen 21 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 9.800 Euro. Für den LottoPlus Sechser bei der Bonus-Ziehung am Freitag warten rund 200.000 Euro.

Joker

Die Bonus-Ziehung beim Joker endete – wie auch schon am Mittwoch zuvor – mit einem Sologewinn. Der Gewinn in Höhe von rund 177.500 Euro wurde mit dem dritten von fünf gespielten Joker Tipps über die Spieleseite win2day erzielt.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 14. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Mag. Günter Engelhart
Telefon: +436643800293
E-Mail: guenter.engelhart@lotterien.at

