MEP Winzig gratuliert Martha Schultz zur Ernennung als WKÖ-Präsidentin

Brüssel (OTS) -

Angelika Winzig gratuliert Martha Schultz herzlich zu ihrer Ernennung als interimistische Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

„Martha Schultz ist eine starke Unternehmerin mit Handschlagqualität und europäischem Weitblick. Sie weiß aus eigener Erfahrung, welche Herausforderungen unsere Betriebe täglich bewältigen müssen – von Fachkräftemangel bis Bürokratie. Sie wird nun an der Spitze der Wirtschaftskammer mit Nachdruck die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer vertreten“, erklärte Winzig.

Die EU-Abgeordnete betonte die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und europäischer Politik: „Als Vizepräsidentin von Eurochambres ist sie eine starke Vertretung für die österreichische und europäische Wirtschaft. Mit Martha Schultz bekommt die WKÖ eine Präsidentin, die anpackt, Brücken baut und den Standort Österreich im europäischen Kontext weiter stärkt.“