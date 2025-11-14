  • 14.11.2025, 22:26:03
Michael Bernhard: "Freue mich über Unterstützung der UNOS Forderungen durch Bundeskanzler Stocker"

Wichtige erste Signale für eine umfassende Kammerreform geben Grund zu Optimismus

Wien/Innsbruck (OTS) - 

Mit großer Zuversicht kommentiert UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard die Dynamik des heutigen Abends: “Schon seit langem weisen wir UNOS auf dringend notwendige Reformen in der Wirtschaftskammer hin, um den Standort zu stärken und dem Unternehmertum endlich wieder genug Luft zum Arbeiten zu geben."

Dass nun am heutigen Abend sogar der Bundeskanzler persönlich Reformen für die Wirtschaftskammer eingemahnt hat und somit UNOS-Forderungen unterstreicht, ist ein besonderer Grund zur Freude. Gleiches gilt für die Ankündigung des Tiroler Wirtschaftsbundes, die überzogenen Erhöhungen der Funktionärsentschädigungen zurückzunehmen und für die angekündigte Reduktion der Kammerumlage 2 in Salzburg.

“Das sind Zeichen in die richtige Richtung, darf aber nur der Anfang sein. Um die Kammer wieder zu einer Vertretung ihrer Mitglieder zu machen, ist es höchste Zeit, die KU2 zur Gänze abzuschaffen. Die Kammerumlage 2 wurde vor mehr als 40 Jahren „temporär“ zur Unterstützung notleidender Betriebe eingeführt. Längst füttert diese Strafsteuer aber nur noch das System WKO und ihre Funktionäre. Das muss jetzt ein Ende haben!”, so Bernhard abschließend.

UNOS fordern einen echten Neustart für die Wirtschaftskammer: radikal weniger Bürokratie durch eine Verschlankung der Strukturen, mehr Entlastung der Betriebe durch schrittweises Senken der Kammerumlage 2, echte Transparenz durch einen konsolidierten Rechnungsabschluss, faire Beiträge mit klaren Obergrenzen und eine Wahlrechtsreform zur Stärkung der demokratischen Legitimation.

Aufgrund des erwachten Reformstrebens weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass bei UNOS auch Doppelmitgliedschaften erlaubt sind.

Rückfragen & Kontakt

UNOS - Unternehmerisches Österreich
Johannes Bachleitner
Telefon: +4367683414320
E-Mail: johannes.bachleitner@unos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
