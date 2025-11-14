  • 14.11.2025, 20:27:33
FPÖ-Thau: „Schein-Kompromiss bei Grüner Zone endet in Abzocke“

Alibi-Aktion: Rot-Grün bindet in Mödling jetzt Bürger ein

Mödling (OTS) - 

„Auch wenn die rot-grüne Stadtregierung jetzt so tut, als ob sie die Mödlinger Bürger einbinden möchte, ist die Abzocke einfach vorprogrammiert“, stellt FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann NAbg. StR Harald Thau klar.

Geschafft sei nämlich gar nichts, denn: Jetzt sei man wieder bei der ursprünglichen Thematik der Problemverlagerung und Abzocke der ansässigen Bürger in den Grünen Zonen.

„Diese unverschämte Abzocke muss unbedingt nachhaltig verhindert werden. Die Volksbefragung ist der einzige Weg, die Mödlinger Bevölkerung entscheiden zu lassen“, schließt Harald Thau.

Die Bürgerinitiative der FPÖ Mödling „Nein zur Grünen Zone“ läuft indes sehr erfolgreich weiter.

www.neinzurgruenenzone.at

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

