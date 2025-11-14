NEOS: Kammerumlage 2 jetzt abschaffen!

Wien (OTS) -

NEOS begrüßen die Ankündigung des Salzburger Wirtschaftskammer-Präsidenten Peter Buchmüller, auf der Ausgabenseite der Kammer drei Millionen Euro einzusparen und damit die Kammerumlage 2 zu senken. „Das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wer ernsthaft will, dass Österreichs Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, muss die Kammerumlage 2 aber ersatzlos streichen“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. „Sie ist eine der absurdesten Abgaben, die es in Österreich gibt – sie ist eine versteckte Steuer auf wirtschaftlichen Erfolg, sie bestraft Betriebe, die investieren und wachsen wollen. Sie entzieht den krisengebeutelten Betrieben dringend benötigtes Kapital, hemmt Investitionen und gefährdet Arbeitsplätze.“

Hoyos fordert die anderen Länderkammern auf, dem Salzburger Beispiel zu folgen und noch weiterzugehen. „Der Rücktritt Harald Mahrers ermöglicht einen kompletten Neustart für die Wirtschaftskammer. Jetzt ist der Zeitpunkt für tiefgreifende Reformen gekommen. Angesichts der äußert schwierigen Lage, vor der unsere heimischen Betriebe stehen, muss die Kammer sie von der Kammerumlage 2 befreien, um die Lohnnebenkosten zu senken und Österreich wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und sie muss ihre milliardenschweren Rücklagen auflösen, um damit den Unternehmerinnen und Unternehmern unter die Arme zu greifen.“