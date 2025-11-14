  • 14.11.2025, 20:03:33
Statement von Bundeskanzler Christian Stocker zur Wirtschaftskammer

Wien (OTS) - 

„Harald Mahrer hat mit seinem Rücktritt den Weg für eine Neuaufstellung der Wirtschaftskammer freigemacht. Mit Martha Schultz übernimmt nun eine erfahrene Unternehmerin mit großer Wirtschaftsexpertise interimistisch die Geschäfte. Ich erwarte von allen in der Wirtschaftskammer, dass die Ursachen für den großen Vertrauensverlust verstanden und rasch behoben werden. Die Wirtschaftskammer muss die Zeichen der Zeit erkennen. Das gilt für die Bezugserhöhungen genauso wie für eine notwendige Verschlankung der Strukturen und einen Beitrag zur Entlastung der Unternehmen. Für Politikerinnen und Politiker auf Bundesebene gab es bereits drei Nulllohnrunden in Folge, zudem wird nächstes Jahr die Valorisierung der Parteienförderung ausgesetzt. Die Wirtschaftskammer muss mit nachhaltigen Reformen das verlorengegangene Vertrauen der heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer zurückgewinnen und sich wieder auf ihre Aufgaben konzentrieren. Das ist in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten das Gebot der Stunde. Wir müssen alle zusammen am Aufschwung für Österreich arbeiten."

