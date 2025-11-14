KORREKTUR zu OTS0128 vom 14.11.2025: „Das Gespräch“ zum Thema „,Der fette Staat‘: Kammern, Ämter und Bürokratie

Wien (OTS) -

Die Wirtschaftskammer steckt in der Krise. Nach dem Rücktritt von Präsident Harald Mahrer steht das System selbst zur Debatte: Kommen jetzt echte Reformen, ein Neustart, schlankere Strukturen oder gar eine Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft? Und steht die Kammer als Symbol für Probleme, die tief in die Strukturen der Republik hineinreichen? Der öffentliche Apparat wächst – und mit ihm die Frustration. Wie kann der Weg zu einem schlanken, effizienten und leistungsfähigen Staat gelingen?



Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 16. November 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:



Sepp Schellhorn

Staatssekretär, NEOS



Kurt Egger

Generalsekretär ÖVP-Wirtschaftsbund



Thomas Salzer

Vizepräsident Wirtschaftskammer NÖ



Berndt Querfeld

Unternehmer



Marina Delcheva

„profil“