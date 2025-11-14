Vermieterakademie Tirol verzeichnet über 1.800 Teilnehmer:innen im Webinarprogramm

Tirol (OTS) -

Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr startete die Vermieterakademie Tirol im September ihr Herbstprogramm und führte eine digitale Mediathek ein, über die alle Webinare auch nachträglich abrufbar sind. Bis Dezember stehen Tiroler Gastgeber:innen weiterhin jeden Donnerstag um 10:30 Uhr kostenlose, praxisnahe Webinare zu Themen wie Positionierung, Preisgestaltung, Künstliche Intelligenz (KI), Social Media und Mikromarketing zur Verfügung. Ziel ist es, Beherbergungsbetriebe dabei zu unterstützen, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen und vorhandene Potenziale wirkungsvoll zu entfalten. Organisiert wird die Reihe vom Verband der Tiroler Tourismusverbände (VTT), unterstützt vom Land Tirol.

Tirols Vermieter:innen sind mit vielen Aufgaben gleichzeitig konfrontiert: Sie sollen ihre Gäste herzlich empfangen und individuell betreuen, gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich und digital am Puls der Zeit agieren. Steigende Anforderungen, knappe Zeitressourcen und ein dynamisches Marktumfeld machen diesen Balanceakt nicht einfacher.

Genau hier setzt die Vermieterakademie Tirol an. Mit ihrer beliebten Webinarreihe, den „Wissens-Donnerstagen“, bietet sie leicht zugängliche Weiterbildung für Gastgeber:innen im ganzen Land. Im September 2025 startete das Herbstprogramm, das heuer einen klaren Schwerpunkt setzt: Ressourcen klug nutzen – im Betrieb wie auch persönlich. „ Gerade in einem dynamischen Tourismusumfeld ist praxisnahe Weiterbildung entscheidend. Die Vermieterakademie Tirol leistet dazu seit Jahren einen wertvollen Beitrag. Dass die Inhalte nun gesammelt als Videoarchiv verfügbar sind, ist ein weiterer Schritt, um unsere Vermieter:innen ganzjährig mit Wissensimpulsen zu unterstützen “, erklärt Ingrid Schneider, Geschäftsführerin des Verbands der Tiroler Tourismusverbände (VTT), welcher die Vermieterakademie Tirol trägt.

Wissen auf Abruf – Mediathek als Premiere

Die Webinare werden nun nicht nur live angeboten, sondern sind auch als Video-Mitschnitt unter www.vtt.tirol/mediathek abrufbar. Damit entsteht eine digitale Wissensbibliothek, die den Gastgeber:innen jederzeit offensteht – ein Novum in der Weiterbildungslandschaft für Tirols Tourismus. „ Digitalisierung, Effizienz und Qualität sind die Schlüssel, um Tirols Tourismusbetriebe zukunftsfit zu machen. Daher unterstützen wir als Land Tirol den niederschwelligen Zugang zu topaktuellem Know-how – für alle, die unsere Gastgeberregion nachhaltig stärken “, betont Mario Gerber, Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung.

Ein Themenbogen von KI bis Mikromarketing

Das Herbstprogramm umfasst zwölf kompakte Online-Impulse, die praxisnah und lösungsorientiert auf die aktuellen Herausforderungen der Branche eingehen:

Positionierung klar & unverwechselbar gestalten (Kohl & Partner)

Stornos rechtssicher managen (Europäische Reiseversicherung)

Mehr Erfolg im Onlinevertrieb & Direktbuchungen (Kohl & Partner)

ChatGPT & KI effizient nutzen (Dominik Tschoder)

Dynamische Preisgestaltung mit dem „Pricing Manager Tirol“ (Tirol Werbung)

Unternehmensnachfolge im Tourismus aus Bankensicht (RLB | Markus Tollinger)

Kultursensibler Service für internationale Gäste (Susanne Thamer-Walter)

Kreative Reels & Videos mit Instagram-Edits (Tourismustraining)

Google Ads für mehr Buchungen (Markus Mitterdorfer)

Digitalisierung mit Herz & System (Philipp Fellner)

Mikromarketing als Erfolgsfaktor (brandnamic)

Smarte Selbstmanagementtools für Vermieter:innen (Christine Fritz)

Die Webinare können jeweils donnerstags um 10:30 Uhr live mitverfolgt oder im Nachgang angesehen werden und sind für Tirols Vermieter:innen kostenlos.

Alle Details zu den Webinaren, Referent:innen und Anmeldelinks via www.vtt.tirol/webinare